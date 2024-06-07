Байден вибачився перед Зеленським за зволікання з допомогою

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Парижі президент США Джо Байден вибачився за затримку з ухваленням рішення про надання американської допомоги.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 7 червня, вибачився перед українським колегою Володимиром Зеленський за зволікання американського Конгресу з виділенням коштів на військову допомогу Україні, ухвалену після багатомісячного очікування наприкінці квітня.

Американський лідер під час зустрічі з президентом України у Парижі наголосив, що протягом тижнів не знав, чи буде виділена допомога, і звинуватив у цьому "деяких дуже консервативних" членів Конгресу, пише агенція dpa.

При цьому Байден наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі. "Ми все ще з вами. Повністю. Цілком", - цитує його агенція AP.

Нагадаємо, під час затримки західної безпекової допомоги РФ вдалося захопити Авдіївку та просунутися навколо неї. Також Зеленський заявляв, що наступальні дії російських військ у прикордонні Харківської області стали можливі через брак іноземної допомоги Україні і є "провиною всього світу".

Новий пакет допомоги Україні на $225 мільйонів

Крім того, Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги ще на 225 мільйонів доларів. "США будуть з вами", - наголосив американський лідер, не уточнюючи деталей пакету допомоги.

Згодом у Пентагоні повідомили, що до пакета допомоги уквійдуть ракети для ЗРК HAWK, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм гаубиці, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, 81-мм мінометні системи, бронетранспортери М113, ракети BGM-71 TOW, протитанкові комплекси Javelin і АТ-4 тощо.

Зеленський закликав американців залишатися з Україною

Під час зустрічі з Байденом Зеленський, своєю чергою, закликав усіх американців підтримати захист України і наголосив на важливості двопартійної підтримки США. "Дуже важливо, що в цій єдності США, весь американський народ залишаються з Україною, як це було під час Другої світової війни, - сказав Зеленський. - Як США допомогли врятувати людські життя, врятувати Європу. І ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку в тому, щоб стояти з нами пліч-о-пліч".

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При цьому він подякував американським законодавцям за те, що вони врешті-решт об'єдналися для схвалення пакету допомоги, який дозволив зупинити російський наступ в останні тижні.

Нагадаємо, Байден і Зеленський перебувають у Франції, де тривають пам'ятні заходи, присвячені висадці військ союзників у Нормандії 80 років тому.