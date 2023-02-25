Байден: Україні поки не потрібні винищувачі F-16 (онлайн)

США відправляють Україні наразі ту зброю, якої вона потребує, і у цей перелік не входять бойові літаки, вважає Джо Байден. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 25 лютого (оновлюється).

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Зустріч міністрів фінансів країн G20 може завершитися без підписання спільного комюніке, тому що країни не можуть узгодити формулювання щодо війни в Україні, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела. Західні країни наполягають на однозначній критиці війни і не хочуть послаблювати формулювання, які були в попередньому комюніке, коли країни G20 різко засудили вторгнення РФ в Україну і зажадали повного і безумовного виведення російських військ.

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Основні зусилля російські окупанти і далі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, минулої доби українські військові відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у суботу.

Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок яких постраждали міста, села та мирні люди.

Також повідомляється, що на тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій, зауважують у генштабі.

Протягом доби підрозділи ЗСУ знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24, а українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Українські артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів, стверджують у генштабі ЗСУ.

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Президент США Джо Байден відкинув можливість поставок Україні винищувачів F-16 "на даний момент". "Йому (президенту України Володимиру Зеленському. - Ред.) не потрібні зараз F-16. Ми відправляємо йому те, що необхідно, на думку наших військових. Йому потрібні танки, артилерія, протиповітряна оборона, включно зі ще однією HIMARS", - наголосив Байден в інтерв'ю ABC News. На думку Байдена, це озброєння допоможе Києву "домогтися успіхів" на фронті найближчої весни і влітку.

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