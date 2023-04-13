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Президент США Джо Байден в Белфасті
Президент США Джо Байден Фото: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance
КонфліктиСполучені Штати Америки

Байден: США близькі до розкриття справи "злитих" документів

Олександр Куницький
24 хв. тому

Водночас президент США Джо Байден зауважив, що стурбований самим фактом витоку інформації, але, наскільки йому відомо, там немає свіжих даних, які мали би "велике значення".

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Слідчі міністерства юстиції та розвідка США наближаються до розкриття справи щодо "злитих" у вільний доступ "секретних документів" нібито американської розвідки. Про це заявив президент США Джо Байден в четвер, 13 квітня, під час візиту до Ірландії, пише Reuters.

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування за участю розвідувальної спільноти та міністерства юстиції, і вони наближаються, але я не маю відповіді", - цитує Байдена агентство.

При цьому він зауважив, що стурбований самим фактом витоку інформації, але, наскільки йому відомо, там немає свіжих даних, які мали би "велике значення".

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Документи міг злити працівник військової бази

Про оприлюднення секретних документів, підготовлених американськими спецслужбами, стало широко відомо 7 квітня, хоча в різних інтернет-чатах і форумах вони з'явилися кількома тижнями раніше. Секретна інформація, яка стала відомою, стосується переважно війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь Києву, перебіг бойових дій, позиції українських та російських військових частин та відомості про запаси боєприпасів.

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Джерелом витоку, ймовірно, є молодий фанат зброї, який працював на одній із військових баз у США, повідомило видання The Washington Post (WP) із посиланням на двох учасників онлайн-платформи Discord, де були викладені ці секретні матеріали.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що розслідування зливу триватиме доти, доки його джерело не буде встановлене. Керівництво платформи Discord зі свого боку опублікувало заяву, в якій повідомило, що співпрацює з тими, хто проводить розслідування, але відмовилося від будь-яких додаткових коментарів.

Витік секретних документів американської розвідки, з яких випливає, що США шпигують за своїми союзниками, викликав широкий резонанс. Більшість матеріалів уже видалена з мережі.

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