Байден: Путін вигнанець і нині програє війну проти України

Наразі важко прогнозувати, наскільки позиції Путіна ослабли після спроби заколоту Пригожина, заявив Байден. Водночас він впевнений, що Путін програє війну проти України.

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вигнанцем" у світі і висловив упевненість, що він наразі "програє" війну в Україні. Водночас ще зарано говорити про те, чи ослабила позиції російського президента спроба заколоту групи "Вагнера", заявив Байден у середу, 28 червня, під час виступу біля Білого дому.

Він зауважив, що Путін "явно програє війну" в Україні, а також "війну вдома". Байден додав, що Путін зараз є "вигнанцем у всьому світі".

Білий дім залишається обережним в інтерпретації наслідків надзвичайних подій минулого тижня в Росії, коли найманці групи "Вагнера" - однієї з найбільш боєздатних частин російських військових в Україні - підняли заколот і погрожували напасти на Москву, пише AFP.

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Спроба путчу ПВК "Вагнер"

Заколот Євгена Пригожина почався пізно ввечері 23 червня і тривав трохи менше доби. Він звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і його відомство в авіаударі по таборах ПВК, внаслідок чого, за його словами, загинуло багато людей. Міноборони РФ ці звинувачення відкинуло.

Пригожин оголосив, що "Група Вагнера" висунулася "зупиняти зло, яке несе військове керівництво країни". Уночі на вулицях Москви з'явилася військова техніка, а бойовики захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону і рушили на Москву.

Увечері 24 червня Пригожин несподівано оголосив, що розгортає колони і йде в польові табори, вказавши на загрозу кровопролиття. Водночас правитель Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що провів переговори з Пригожиним на прохання Володимира Путіна і домовився про зупинку руху бойовиків ПВК "Вагнер" до Москви.

У Кремлі згодом повідомили, що Пригожин виїде в Білорусь, і з нього зняли обвинувачення в збройному заколоті.

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