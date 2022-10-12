Байден: Путін прорахувався під час вторгнення в Україну

За оцінкою президента США, Володимир Путін є раціональним політиком, однак, розпочавши війну проти України, він неправильно оцінив ситуацію і те, як зустріне армію РФ українське населення.

Президент РФ Володимир Путін є раціональним політиком, який, однак, "цілковито прорахувався" під час вторгнення в Україну. Таку думку висловив президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CNN , уривки з якого оприлюднили ввечері вівторка, 11 жовтня.

Водночас Байден назвав "нераціональною" промову, виголошену Путіним у лютому 2022 року перед вторгненням в Україну. "Я думаю, що промова, її цілі не були раціональними. Я думаю, що він вважав, ніби його приймуть із розкритими обіймами, що Київ - це дім матінки Росії, і що тут його приймуть із радістю. Я думаю, що він просто цілковито прорахувався", - сказав він у розмові з журналістом Джейком Теппером.

Про загрозу застосування Росією ядерної зброї

Як зазначив Байден, він не вважає, що Путін наважиться застосувати в Україні тактичну ядерну зброю. "Не думаю, що він це зробить", - сказав президент США у відповідь на запитання журналіста. Він також вважає, що відповідні заяви Путіна є "безвідповідальними".

За словами Байдена, застосування подібних озброєнь в Україні "може мати жахливі наслідки". Він не став прямо відповідати на запитання про можливу реакцію Вашингтона в разі, якщо Росія все ж таки перетне "червону лінію", проте вказав, що міністерство оборони Сполучених Штатів заздалегідь розробило план дій на випадок, якщо такий сценарій стане реальністю.

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Байден: Я вважаю, що Путін скоїв воєнні злочини

Відповідаючи на запитання, чи зустрінеться Байден із Володимиром Путіним у листопаді на саміті Великої двадцятки (G20) в Індонезії, він сказав, що не бачить вагомих причин для цього. "Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити", - пояснив глава Білого дому, додавши, що, якщо президент РФ захоче обговорити американську зірку баскетболу Брітні Ґрайнер, яка перебуває в російській в'язниці, то він буде готовий до розмови.

"Але послухайте-но, він діяв надзвичайно жорстоко, - підкреслив Байден. - Я вважаю, що він скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз".

Спілкування лідерів G7 із Володимиром Зеленським

Інтерв'ю було записано за кілька годин після віртуального спілкування Байдена з представниками країн Групи семи (G7) за участю президента України Володимира Зеленського, який закликав лідерів держав Великої сімки допомогти Києву у створенні ефективної системи ППО для захисту від російських ракет.

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За підсумками цієї зустрічі Велика сімка рішуче засудила російські ракетні обстріли цивільної інфраструктури та міст України, які призвели до загибелі невинних цивільних осіб, і нагадала, що невибіркові атаки проти цивільного населення є "воєнним злочином, за який президент РФ Путін та інші особи, які його вчинили, будуть притягнуті до відповідальності".

Як повідомлялося, вранці 10 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по Києву, Дніпру, Харкову, Одесі, Львову та низці інших міст України. 19 осіб були вбиті, десятки поранені, пошкоджена низка об'єктів інфраструктури. За оцінкою спостерігачів, подібних атак по Україні не завдавали від початку повномасштабного вторгнення в лютому.