Байден провів конференцію щодо підтримки України з G7

198-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 9 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 9 вересня (час київський).

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У Донецькій області внаслідок обстрілів з боку РФ загинули дев'ять цивільних, а ще 23 зазнали поранень 8 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

Вночі російські війська скерували вогонь важкої артилерії на Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів понівечені дачні будинки та господарські споруди, але люди не постраждали, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Під ранок обстрілів з боку армії РФ зазнало село Широке Миколаївської області. Росіяни влучили в уже зруйнований центр надання адміністративних послуг і школу, але постраждалих немає. Внаслідок нічних обстрілів знеструмлена Баштанська громада та п'ять населених пунктів Інгульської громади, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

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Сьогодні в Брюсселі відбудуться позачергові засідання Ради Європейського Союзу з енергетики щодо високих цін на енергоносії через санкції щодо Росії за війну в Україні.

Міністри енергетики країн-членів Євросоюзу обговорять можливі термінові заходи для зниження цін на енергію та повідомлять про готовність країн до майбутньої зими.

++08.12++

Вночі армія РФ обстріляла Салтівський район Харкова, внаслідок чого постраждав один із вищих навчальних закладів.

Пізно ввечері під вогонь з реактивних систем залпового вогню потрапив Київський район міста. РФ влучила у приватний сектор, але люди не постраждали. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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ЗСУ просунулись на Харківському напрямку на 50 км за три дні

Збройні сили України за три дні просунулися майже на 50 кілометрів на Харківському напрямку, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Окремі підрозділи РФ, за даними розвідки, зазнали там значних втрат. "Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Росії. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків", - розповіли в генштабі.

На Херсонщині через наступ ЗСУ підрозділи армії РФ переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів, кажуть в генштабі. Так, за наявною в нього інформацією, у населеному пункті Велика Олександрівка росіяни використовують місцеве населення в якості "живого щита". Селище закрите на в'їзд і виїзд.

Протягом минулої доби російські солдати завдали 45 авіаційних і п'ять ракетних ударів, зокрема по Костянтинівці, Циркунах, Радушному, Харкову. Є жертви серед цивільного населення. На інших напрямках обстрілювали військові та цивільні об'єкти, використовуючи ствольну та реактивну артилерію.

Українські військові відбили 8 вересня наступ у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам'янка.

Українська авіація здійснила понад 20 ударів і вразила два російських взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, три зенітних ракетних комплекси, знищила чотири російських безпілотники та гелікоптер Ка-52.

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Байден провів відеоконференцію щодо підтримки України з G7, НАТО, ЄС

Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО), лідерами Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Італії (входять до Великої сімки. - Ред.), представниками Франції та Європейського Союзу. Вони обговорювали подальшу міжнародну підтримку України, в тому числі "шляхом постійного забезпечення безпеки та економічної допомоги". Також у контексті "використання Росією енергетичної зброї" вони говорили про координацію для забезпечення сталого енергопостачання до Європи.

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