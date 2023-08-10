Байден запросив у Конгресу $40 млрд, зокрема і для України

Джо Байден просить Конгрес виділити 40 мільярдів доларів додаткових видатків. 24 мільярди з них передбачено для України, на поповнення запасів зброї на заміну вже відправленої Києву і на інші потреби, пов'язані з війною.

Президент США Джо Байден у четвер, 10 серпня, звернувся до Конгресу з запитом схвалити виділення близько 40 мільярдів доларів додаткових видатків. З них 24 мільярди доларів передбачені на витрати, пов'язані з війною РФ проти України, зокрема й на допомогу Києву та на інші міжнародні потреби, пов'язані з російською агресією.

Ще чотири мільярди доларів глава Білого дому пропонує виділити на потреби, пов'язані з безпекою кордонів, а 12 мільярдів - на ліквідацію наслідків стихійних лих, пише Reuters.

Запит Байдена передбачає виділення 7,3 мільярда доларів на економічну, гуманітарну та безпекову допомогу Україні та іншим країнам, що постраждали від війни, розв'язаної Росією. Ще 13,1 мільярда доларів передбачено на оборонну допомогу Україні та поповнення американських запасів зброї на заміну вже відправленого Києву озброєння.

Окрім того, як уточнює агенція, запит передбачає виділення 200 мільйонів доларів на протидію російській приватній військовій компанії (ПВК) "Вагнер" та іншим у країнах Африки.

У Білому домі сподіваються на згоду у Конгресі

Високопоставлений чиновник адміністрації повідомив Reuters, що потреби значні, і Білий дім сподівається, що згоди з Конгресом щодо запиту, який охоплює лише перший квартал поточного 2024 фінансового року, вдасться досягти.

Відповідаючи на запитання щодо критики з боку республіканців у Палаті представників щодо того, що запит порушує бюджетну угоду, досягнуту в червні, чиновник сказав, що під час підписання цієї угоди було зрозуміло, що вона не виключає запитів про екстрене фінансування. "Є над чим працювати, але ми сподіваємося на нашу здатність об’єднатися", - сказав він.

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Інший чиновник зазначив, що Сполучені Штати виконують свою обіцянку підтримувати Україну в її боротьбі з російським вторгненням і не вагатимуться з тим, щоб просити додаткового фінансування, якщо це буде необхідно.

Запит на фінансування також включає 3,3 мільярда доларів на розширення позик Світового банку на розвиток та інфраструктуру країнам, що розвиваються, і надання "надійної альтернативи" "примусовому та нестійкому кредитуванню та інфраструктурним проєктам" Китаю, заявила директорка Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янг у листі до Конгресу.

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