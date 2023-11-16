Байден після зустрічі з Сі Цзіньпіном назвав того диктатором

Після чотиригодинної зустрічі з лідером Китаю президент США сказав, що тому треба "довіряти, але перевіряти". Втім, під час напружених переговорів були й моменти "розрядки", за які Сі Цзіньпін подякував Джо Байдену.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден вдруге назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором" - лише через кілька годин після того, як провів з ним чотиригодинну зустріч на полях саміту Азіайсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Відповідаючи на запитання кореспондента CNN у ніч на четвер, 16 листопада, чи буде й надалі Байден називати Сі диктатором, він сказав: "Ну, погляньте, він ним і є. Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною". Президент США додав, що китайський уряд "повністю відрізняється від нашого".

Байден про Китай: Довіряй, але перевіряй

При цьому переговори з Сі він назвав "одними з найконструктивніших і найпродуктивніших дискусій, які ми мали". "Ми не завжди погоджувалися. Я знаю цю людину, я знаю його modus operandi, подивився йому в очі - у нас є розбіжності. Він має інший погляд на багато речей, ніж я, але він був прямолінійним", - сказав Байден.

На питання про те, чи довіряє він Сі, президент США сказав: "Довіряй, але перевіряй, як говориться в старій приказці. Так я і роблю".

Відносини між США та Китаєм Байден описав як "конкурентні". "Моя відповідальність полягає в тому, щоб (...) це не призвело до конфлікту", - сказав він.

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Про що говорили та домовились Байден і Сі

За підсумками зустрічі Байден повідомив, що домовився з Сі відновити зв'язок між американськими та китайськими військовими. Також вони домовилися про стримування обігу синтетичного наркотику фентанілу та спільну роботу стосовно розвитку технології штучного інтелекту.

На зустрічі Байден висловив Сі занепокоєння щодо переслідувань американського бізнесу в Китаї, а також стурбованість порушеннями прав людини Китаєм у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу.

Президент США закликав лідера Китаю використовувати важелі впливу на Іран, щоб запобігти ширшій ескалації на Близькому Сході, а також продовжувати утримуватись від військової підтримки Росії у її війні проти України.

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Сі: Земля достатньо велика для успіху і Китаю, і США

Як повідомляють китайські державні ЗМІ, Сі на зустрічі вказав, що США повинні "вжити реальних дій, аби виконати своє зобов'язання не підтримувати незалежність Тайваню". Питання Тайваню він назвав таким, що завжди було "найважливішим і найчутливішим" у китайсько-американських відносинах.

Сі також попередив Байдена, що незадоволений санкціями проти китайських компаній, та закликав змінити політику експортного контролю для чутливого обладнання.

Сі зауважив, що китайсько-американські відносини ніколи не були гладкими і завжди стикалися з проблемами, але продовжували рухатися вперед. "Для двох великих країн, таких як Китай і США, відвернутися одна від одної - не варіант. Земля достатньо велика, щоб дві країни могли досягти успіху. Поки Китай і США поважають один одного, співіснують у мирі та прагнуть до взаємовигідної співпраці, вони будуть цілком здатні піднятися над розбіжностями та знайти правильний спосіб для двох великих країн ладити одна з одною", - сказав він.

Хвилинка "розрядки" на тлі напруженості

Під час подекуди напружених переговорів були й моменти "розрядки". Так, Байден привітав дружину Сі з прийдешнім днем народження, яка народилася того ж дня, що й сам президент США - 20 листопада (в різні роки. - Ред.). Сі відповів, що так багато працював, що й забув про свято, яке наближається, та подякував Байдену за нагадування.

Це був перший візит Сі до США з 2017 року, коли президентом був Дональд Трамп. Зустріч з Байденом у Сан-Франциско стала також першою за останній рік - востаннє вони зустрічалися на полях саміту Великої двадцятки (G20) на індонезійському острові Балі в листопаді 2022-го.