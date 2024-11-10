Байден переконуватиме Конгрес і Трампа підтримувати Україну

Відмова США від підтримки України може спровокувати нестабільність у Європі, вважають в адміністрації Джо Байдена. Тому президент США переконуватиме Конгрес і Дональда Трампа її зберегти.

Президент США Джо Байден планує переконувати Конгрес США та майбутню адміністрацію обраного президента Дональда Трампа у необхідності надалі підтримувати Україну, оскільки відмова від цього може спровокувати нестабільність у Європі, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у неділю, 10 листопада.

"Президент Байден буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після завершення його терміну", - наводить його слова Reuters.

Байден зустрінеться з Трампом 13 листопада

Напередодні Білий дім повідомив, що Джо Байден прийме Дональда Трампа в Овальному кабінеті 13 листопада.

Політики обговорюватимуть передачу влади від діючого президента до обраного. Подібна зустріч є традиційним форматом в США.

Інавгурація Трампа, який за попереднім підрахунком голосів переміг на виборах президента США, відбудеться 20 січня 2025 року.

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