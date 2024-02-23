Байден оголосив новий пакет санкції проти РФ

Вашингтон розширив санкції проти РФ за війну проти України й смерть Олексія Навального. Обмеження стосуються фінсектора РФ, ВПК та причетних до спроб РФ обійти вже накладені санкції, повідомив президент США Джо Байден.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив запровадження його країною понад 500 санкцій проти РФ, а також нові експортні обмеження. Про це йдеться в заяві Байдена , поширеній у п'ятницю, 23 лютого, пресслужбою Білого дому. Ці обмежувальні заходи запроваджуються на тлі наближення другої річниці початку повномасштабної війни Росії проти України, а також у відповідь на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, йдеться в заяві.

"Сьогодні я оголошую запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, мужнього антикорупційного активіста та найзатятішого очільника опозиції проти Путіна", - цитує Байдена його пресслужба.

Запроваджені обмеження спрямовані проти російського фінансового сектора, військово-промислового комплексу, мереж із закупівлі підсанкційних товарів та всіх, хто порушує запроваджені раніше санкції проти РФ, пояснив Байден. На переконання американського лідера, ці санкції мають також "забезпечити, щоб Путін заплатив ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і за репресії всередині країни".

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Нові експортні обмеження проти майже 100 організацій

Оголошений пакет штрафних заходів містить також нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які приховано підтримують російську воєнну машину.

"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення доходів Росії від (продажу. - Ред.) енергоносіїв", - додав американський президент.

Байден укотре наголосив на важливості оборонної підтримки України

Водночас у своїй заяві Байден наголосив, що "Україна потребує більших поставок з боку Сполучених Штатів, щоб утримати оборону від безперервних атак Росії, які підживлюються зброєю та боєприпасами з Ірану та Північної Кореї". Саме тому Палата представників має ухвалити відповідний додатковий законопроєкт про національну безпеку, який передбачає надання такої допомоги, "поки ще не пізно", застеріг Байден.