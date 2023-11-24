Байден назвав звільнення ХАМАСом заручників лише "початком"

Існують "реальні" шанси продовжити тимчасове перемир'я в Секторі Гази, каже Джо Байден. Він також вважає, що настав час "відновити" роботу над рішенням про дві держави для досягнення сталого миру в регіоні.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував звільнення першої групи заручників ісламістським угрупованням ХАМАС, яке в США і ЄС визнано терористичним. У зробленій ним у п'ятницю, 24 листопада, заяві Байден зазначив, що це звільнення було лише "початком" і що є шанс подовжити дію тимчасового перемир'я в Секторі Гази. "Гадаю, що шанси реальні", - зазначив Байден, якого цитує AFP.

Виступаючи перед журналістами у Нантакеті у штаті Массачусетс, де він разом з родиною святкував День подяки, Байден також зазначив, що настав час "відновити" роботу над рішенням, яке передбачає створення двох держав для досягнення сталого миру між Ізраїлем і палестинцями.

Доха розкрила деталі обміну заручниками й в’язнями між ХАМАСом і Ізраїлем

Раніше цього дня міністерство закордонних справ Катару, який виступає посередником між Ізраїлем і ХАМАСом, повідомило, що ХАМАС передав Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Газі 24 заручники - 13 ізраїльтян, 10 громадян Таїланду і одного філіппінця. Раніше прем’єр Таїланду повідомляв про звільнення 12 тайців.

Водночас Ізраїль звільнив 39 палестинських жінок і неповнолітніх, які утримувалися в його в'язницях.

Нагадаємо, обмін заручників на звільнених з в’язниць палестинців відбувся в рамках узгодженого днями чотириденного перемир’я між ХАМАСом і Ізраїлем. ХАМАС передав утримуваних ним заручників МКЧХ, а той - єгиптянам. З території Єгипту їх уже мали доставити до Ізраїлю.

За час перемир'я ХАМАС має звільнити 50 утримуваних заручників

Очікується, що під час чотириденного перемир'я буде звільнено щонайменше 50 утримуваних ісламістами заручників, а в руках палестинських бойовиків залишиться близько 190 людей. В обмін на це очікується звільнення 150 палестинських в'язнів. Угода про затишшя в бойових діях може бути продовжена.

Раніше агенція AFP підтвердила особу 210 з приблизно 240 заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу під час вчиненого 7 жовтня кривавого нападу на Ізраїль . Щонайменше 35 із них - діти, 18 з них на той момент були у віці 10 років або молодше.

До перемир’я ХАМАС звільнив чотирьох жінок, а ізраїльські військові зуміли звільнити з полону ще одну. Двоє інших заручників, у тому числі жінка-військова, були знайдені ізраїльськими військами в Газі мертвими.