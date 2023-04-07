Байден на рік подовжив санкції щодо Росії

Указом презилента США Джо Байдена ще на рік подовжено дію режиму надзвичайної ситуації через шкідливу політику РФ, що передбачає санкційний режим стосовно Москви.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден подовжив своїм указом у п'ятницю, 7 квітня, на рік дію режиму надзвичайної ситуації на території Сполучених Штатів, який було запроваджено у квітні 2021 року у зв'язку зі шкідливою міжнародною політикою РФ. Про це йдеться в листі Байдена до спікера Палати представників і голови Сенату США, оприлюдненому пресслужбою Білого дому.

Це дає змогу уряду США і надалі запроваджувати санкції щодо Росії. "НС щодо особливо небезпечної зовнішньої діяльності уряду РФ, оголошена Виконавчим указом 14024 від 15 квітня 2021 року, (…) діятиме далі після 15 квітня 2023 року", - ідеться в листі.

Спроби завадити чесним виборам, кіберзлочинність і корупція

Як сказано в документі, шкідлива міжнародна діяльність російського керівництва містить, зокрема, зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у США, країнах-союзниках і партнерах.

Крім того, зазначена діяльність включає участь і сприяння РФ у шкідливій кібердіяльності проти США, країн-союзників і партнерів, заохочення та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, вчинення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів, підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права.

На думку Байдена, зазначені дії РФ "і надалі становлять незвичну й надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США". "Тож я вирішив, що необхідно подовжити надзвичайну ситуацію, оголошену в указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду Російської Федерації", - виснував він.

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Що дає подовження режиму НС на практиці

Подовження режиму НС у США на рік означає і подовження низки раніше запроваджених Вашингтоном санкцій проти Москви на той самий термін. У США запровадження режимів НС наділяє президента повноваженнями вживати додаткових заходів для протидії різноманітним викликам. Утім, Конгрес може скасувати режим НС, якщо вважатиме це за необхідне, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в лютому США запровадили санкції проти низки юридичних і фізичних осіб, які під керівництвом торговця зброєю Ігоря Зіменкова допомагають російському ВПК обходити західні санкції.