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Байден на рік подовжив санкційний режим щодо Росії
Фото: Bart Maat/ANP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден на рік подовжив санкції щодо Росії

Олександр Куницький
1 год. тому

Указом презилента США Джо Байдена ще на рік подовжено дію режиму надзвичайної ситуації через шкідливу політику РФ, що передбачає санкційний режим стосовно Москви.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден подовжив своїм указом у п'ятницю, 7 квітня, на рік дію режиму надзвичайної ситуації на території Сполучених Штатів, який було запроваджено у квітні 2021 року у зв'язку зі шкідливою міжнародною політикою РФ. Про це йдеться в листі Байдена до спікера Палати представників і голови Сенату США, оприлюдненому пресслужбою Білого дому.

Це дає змогу уряду США і надалі запроваджувати санкції щодо Росії. "НС щодо особливо небезпечної зовнішньої діяльності уряду РФ, оголошена Виконавчим указом 14024 від 15 квітня 2021 року, (…) діятиме далі після 15 квітня 2023 року", - ідеться в листі.

Спроби завадити чесним виборам, кіберзлочинність і корупція

Як сказано в документі, шкідлива міжнародна діяльність російського керівництва містить, зокрема, зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у США, країнах-союзниках і партнерах.

Крім того, зазначена діяльність включає участь і сприяння РФ у  шкідливій кібердіяльності проти США, країн-союзників і партнерів, заохочення та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, вчинення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів, підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права.

На думку Байдена, зазначені дії РФ "і надалі становлять незвичну й надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США". "Тож я вирішив, що необхідно подовжити надзвичайну ситуацію, оголошену в указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду Російської Федерації", - виснував він.

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Що дає подовження режиму НС на практиці

Подовження режиму НС у США на рік означає і подовження низки раніше запроваджених Вашингтоном санкцій проти Москви на той самий термін. У США запровадження режимів НС наділяє президента повноваженнями вживати додаткових заходів для протидії різноманітним викликам. Утім, Конгрес може скасувати режим НС, якщо вважатиме це за необхідне, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в лютому США запровадили санкції проти низки юридичних і фізичних осіб, які під керівництвом торговця зброєю Ігоря Зіменкова допомагають російському ВПК обходити західні санкції. 

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