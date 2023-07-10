Байден і Сунак обговорили підтримку Києва та посилення НАТО

Лідери Великобританії і США наголосили на важливості підтримки України для перемоги у війні та забезпечення справедливого миру.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у понеділок, 10 липня, провели зустріч у Лондоні, під час якої обговорили низку питань, зокрема, посилення НАТО, підтримку України і вступ Швеції до Альянсу.

"Напередодні саміту НАТО цього тижня прем’єр-міністр (Ріші Сунак - Ред.) і президент Байден погодилися з необхідністю зміцнення нашого Альянсу та підтримки України", - повідомляється на сайті британського уряду .

Зазначається, що сторони обговорили хід українського контрнаступу та підкреслили важливість зобов'язань міжнародних партнерів щодо довгострокової оборони України. Йдеться про надання підтримки, необхідної Україні для "перемоги у цій війні та забезпечення справедливого та міцного миру".

У пресрелізі Білого дому за підсумком зустрічі двох лідерів обмежилися лаконічним повідомленням, зазначивши, що сторони підтвердили свою непохитну підтримку України в умовах агресії Росії.

Крім того, Байден і Сунак погодилися з необхідністю забезпечити швидкий вступ Швеції до НАТО, а також торкнулися питань в Індо-Тихоокеанському регіоні та Ірану.

Читайте також: Підготовка до саміту НАТО: Вільнюс перетворився на фортецю

Зустріч Байдена і короля Чарльза III

Перед цим Байден відвідав Віндзорський замок, де зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III. Востаннє лідери двох держав бачилися на церемонії похорону королеви Єлизавети II. Крім того, американський лідер зустрічався з Чарльзом III на полях кліматичного саміту COP26 у Глазго - тоді британський король ще носив титул принца.

Зустріч Байдена і короля Чарльза III у Віндзорському замку Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Перша зустріч Байдена та Чарльза III після сходження останнього на престол була присвячена питанням зміни клімату. Вони взяли участь у круглому столі, присвяченому питанням зміни клімату, пише агенція AP. Байден назвав зміну клімату однією з чотирьох криз, яким він протистоїть як президент.

Нагадаємо, Байден вирушив в турне Європою, під час якого він відвідає три країни. Першою його зупинкою стала Великобританія, куди він прибув 9 липня. Після цього у понеділок увечері Байден вирушить до литовської столиці Вільнюса, яка 11-12 липня прийматиме саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО). Останньою зупинкою Байдена перед поверненням до Вашингтона стане Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО.