  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден і Сунак обговорили підтримку Києва та посилення НАТО

Олександр Куницький
2 год. тому

Лідери Великобританії і США наголосили на важливості підтримки України для перемоги у війні та забезпечення справедливого миру.

https://p.dw.com/p/4Tgsu
Сунак та Байден на Даунінг стріт, 10
Сунак та Байден в Лондоні на Даунінг стріт, 10Фото: David Cliff/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у понеділок, 10 липня, провели зустріч у Лондоні, під час якої обговорили низку питань, зокрема, посилення НАТО, підтримку України і вступ Швеції до Альянсу.

"Напередодні саміту НАТО цього тижня прем’єр-міністр (Ріші Сунак - Ред.) і президент Байден погодилися з необхідністю зміцнення нашого Альянсу та підтримки України", - повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що сторони обговорили хід українського контрнаступу та підкреслили важливість зобов'язань міжнародних партнерів щодо довгострокової оборони України. Йдеться про надання підтримки, необхідної Україні для "перемоги у цій війні та забезпечення справедливого та міцного миру".

У пресрелізі Білого дому за підсумком зустрічі двох лідерів обмежилися лаконічним повідомленням, зазначивши, що сторони підтвердили свою непохитну підтримку України в умовах агресії Росії.

Крім того, Байден і Сунак погодилися з необхідністю забезпечити швидкий вступ Швеції до НАТО, а також торкнулися питань в Індо-Тихоокеанському регіоні та Ірану.

Читайте також: Підготовка до саміту НАТО: Вільнюс перетворився на фортецю

Зустріч Байдена і короля Чарльза III

Перед цим Байден відвідав Віндзорський замок, де зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III. Востаннє лідери двох держав бачилися на церемонії похорону королеви Єлизавети II. Крім того, американський лідер зустрічався з Чарльзом III на полях кліматичного саміту COP26 у Глазго - тоді британський король ще носив титул принца.

Зустріч Байдена і короля Чарльза III у Віндзорському замку
Зустріч Байдена і короля Чарльза III у Віндзорському замкуФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Перша зустріч Байдена та Чарльза III після сходження останнього на престол була присвячена питанням зміни клімату. Вони взяли участь у круглому столі, присвяченому питанням зміни клімату, пише агенція AP. Байден назвав зміну клімату однією з чотирьох криз, яким він протистоїть як президент.

Нагадаємо, Байден вирушив в турне Європою, під час якого він відвідає три країни. Першою його зупинкою стала Великобританія, куди він прибув 9 липня. Після цього у понеділок увечері Байден вирушить до литовської столиці Вільнюса, яка 11-12 липня прийматиме саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО). Останньою зупинкою Байдена перед поверненням до Вашингтона стане Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО.

Чи чекати Україні запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.gov.uk
www.whitehouse.gov
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бронетранспортери Fuchs невдовзі вироблятимуть в Україні

Rheinmetall вироблятиме бронетехніку в Україні

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Танк Leopard 2 на навчаннях у Німеччині (архівне фото)

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Чому танки Leopard з українського фронту досі не ремонтують

Політика7 год. тому
Шавкат Мірзійоєв

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Політика9 липня 2023 р.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика7 липня 2023 р.
Касетні боєприпаси, які не розірвалися, що їх знайшли поблизу Києва

Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

Конфлікти7 липня 2023 р.
external

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Суспільство7 липня 2023 р.09:33 хв.
Донорство крові

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Суспільство7 липня 2023 р.
На головну сторінку