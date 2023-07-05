Байден і Шольц пообіцяли подальшу підтримку України

Німеччина і США підтримуватимуть Україну "у тісній координації" доти, доки буде необхідно, наголосили Олаф Шольц і Джо Байден.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) провели у вівторок, 4 липня, телефону розмову, під час якої обговорили перебіг війни Росії проти України.

"Обидва погодились, що підтримка України триватиме у тісній координації і доти, доки це буде необхідно", - повідомляє відомство канцлера ФРН.

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Саміт НАТО має продемонструвати єдність

Також обидва лідери обговорили підготовку до саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі наступного тижня. Байден і Шольц погодились, що саміт "має надіслати потужний сигнал про єдність Альянсу".

"Вони обговорили низку питань, які лідери розглянуть на саміті, у тому числі шляхи подальшого зміцнення Альянсу", - повідомила пресслужба Білого дому.

Президент США і канцлер Німеччини домовились продовжити ці обговорення із союзниками під час саміту.

Україна очікує запрошення до НАТО

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський закликав Джо Байдена невідкладно запросити Україну до НАТО, навіть якщо про сам вступ не йдеться до закінчення нинішньої війни.

Керівництво України неодноразово заявляло, що очікує від саміту у Вільнюсі чіткого рішення щодо майбутнього членства в Альянсі. Зеленський запрошений на захід, утім, остаточно його участь у заході поки не підтверджена.

9 червня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Зеленський не приїде на саміт НАТО, якщо лідери країн-членів виявлять "дефіцит мужності" і відмовляться запросити Київ до Альянсу.

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