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ЗСУ поблизу БахмутаФото: John Moore/Getty Images
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Байден і Макрон обговорили підтримку України (онлайн)

Віолетта Чайковська | Ольга Журавльова
41 хв. тому

Підтримка України стала однією з тем телефонної розмови президентів США Джо Байдена та Франції Еммануеля Макрона. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини середи, 8 березня.

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Війна, яку Росія веде проти України вже більше року, сильно вплинула на здоров'я українських жінок. Російське вторгнення негативно впливає на психічне, фізичне, сексуальне та репродуктивне здоров'я українок, заявила з нагоди Міжнародного жіночого дня міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI).

AI закликала міжнародну спільноту підтримати українських жінок, які страждають від порушення прав людини під час війни, та солідаризуватися з ними. Також в організації наголосили на важливості притягнення до відповідальності злочинців, які порушили міжнародне право. Там додали, що зафіксували воєнні злочини та ймовірні злочини проти людяності під час війни Росії проти України.

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Сили оборони України відбили за добу понад 100 російських атак на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Як пише генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, "росіяни продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області".

Війська РФ завдали 24 авіаційних і одного ракетного удару, використавши під час одного з них дрон-камікдзе типу "Шахед-136", який вдалося збити, та здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація завдала семи ударів по районах зосередження окупантів. Також 7 березня збили російський безпілотник типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", п'ять районів зосередження сил РФ, три склади пально-мастильних матеріалів і комплекс радіолокаційної розвідки та контролю "Зоопарк".

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Підтримка України стала однією з тем телефонної розмови президентів США Джо Байдена та Франції Еммануеля Макрона. Вони обговорили свої зобов'язання щодо подальшого надання безпекової допомоги Україні та притягнення Росії до відповідальності за агресію, повідомили в Білому домі.

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