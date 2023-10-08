ЗМІ: Байден готує "одноразову" допомогу Україні на $100 млрд

Президент США Джо Байден розглядає можливість ухвалення в Конгресі "одноразового" законопроєкту з наданням допомоги Україні, якої мало б вистачити до наступних президентських виборів в країні. Про це у суботу, 7 жовтня, повідомило британське видання The Telegraph .

За його даними, Білий дім планує звернутися до Конгресу з проханням виділити Україні такий пакет фінансування на озброєння та гуманітарну допомогу на тлі побоювань, що тривалі суперечки про державні витрати можуть зашкодити Байдену на виборах 2024 року.

Цей пакет, за даними видання, може становити 100 мільярдів доларів і таким чином стати найбільшим в історії США.

Зняти питання допомоги Україні до виборів у США

Деякі чиновники вважають, що ухвалення єдиного пакету може дати адміністрації Байдена найкращий шанс забезпечити фінансування допомоги Україні до виборів, що відбудуться у листопаді наступного року.

"Ідея "великого пакету" твердо підтримується багатьма в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був одноразовий великий законопроєкт, і щоб з цим не довелося мати справу до наступних виборів", - повідомило джерело The Telegraph, знайоме з ходом дискусії.

Цей крок дозволить уникнути подальших дебатів у Конгресі щодо витрат на допомогу Україні наступного року, зазначає видання. Експрезидент, лідер республіканців Дональд Трамп, і двоє інших провідних претендентів на посаду президента неодноразово критикували Байдена через війну, стверджуючи, що гроші мають бути витрачені на внутрішні пріоритети, такі як покращення рівня життя американців і безпека кордонів.

Останні соціологічні опитування у США свідчать, що багато виборців симпатизують цьому аргументу. Опитування Reuters/Ipsos, опубліковане раніше цього тижня, показало, що лише 41 відсоток всіх виборців підтримує відправку США зброї Україні - в травні цей показник становив 46 відсотків. І при цьому найбільше падіння цієї підтримки відбулося серед прихильників демократів - на дев'ять пунктів до 52 відсотків.

Спершу - вибори нового спікера Палати представників

Представник адміністрації США повідомив The Telegraph, що Білий дім "не ухвалює жодних рішень" щодо цього великого пакета та його обсягу до завершення виборів нового спікера Палати представників - після безпрецедентного звільнення Кевіна Маккарті з цієї посади. Очікується, що вибори почнуться наступної середи, 11 жовтня.

Видання припускає, що частина республіканців виступатиме проти одномоментного законопроєкту з виділенням допомоги Україні, і, можливо, Байдену доведеться піти на поступки у питаннях прикордонного контролю та інших тем, важливих для представників правого політичного спектра - в обмін на те, що новий спікер винесе його пропозицію на голосування.

Якщо ж голосування за пакет відбудеться у Палаті представників, воно, ймовірно, буде успішним завдяки підтримці майже всіх демократів і близько половини представників республіканців, зазначається в статті. Фінансування України також має підтримку значної більшості сенаторів, додає видання.

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Байден планує велику промову щодо України

Байден також планує оголосити "велику" промову, яка "спробує об'єднати Америку навколо того, чому так важливо підтримувати Україну і як багато поставлено на карту", повідомив представник адміністрації. "Він безпосередньо торкнеться критики щодо фінансування України і спростує її", - додав він. Дата виступу ще не визначена, але, ймовірно, він відбудеться після того, як буде обраний наступний спікер Палати представників.

Від початку війни Росії проти України Конгрес США схвалив чотири пакети військової допомоги Україні на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. З цієї суми близько 73 мільярдів доларів безпосередньо передали Києву готівкою або у вигляді зброї, взятої з американських запасів. Найбільший пакет у розмірі 45 мільярдів доларів схвалили в грудні 2022 року, але він майже вичерпався.

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