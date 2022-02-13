Байден - Зеленському: США дадуть швидку відповідь на агресію Росії

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у неділю, 13 лютого, провели телефонну розмову на тлі на нарощування Росією військової могутності біля кордонів. Лідери країн домовилися продовжити дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування РФ.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами відповідатимуть швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - наголошується в пресрелізі Білого дому.

Водночас Зеленський написав у Twitter, що у годинній розмові президенти говорили " про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію".

Пентагон: Вторгнення можливе будь-якої миті

Напередодні, 12 лютого, Байден у телефонній бесіді з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Вашингтон націлений на дипломатію у врегулюванні кризи навколо України, проте готовий і до інших сценаріїв.

Пізніше прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі не підтвердив твердження у низці західних ЗМІ, що вторгнення може відбутися 16 лютого.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення", - заявив Кірбі в ефірі ток-шоу Fox News Sunday. У Пентагоні вважають, на цьому етапі "масштабні військові дії" можливі будь-якої миті.

Аналогічну позицію озвучив і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, США продовжать обмінюватися розвідданими, щоб позбавити Москву можливості організувати несподівану операцію під "чужим прапором" для початку нападу.

"Ми не можемо точно передбачити день, однак ми вже деякий час говоримо, що знаходимося у тимчасовому вікні, і вторгнення з боку Росії в Україну може початися у будь-який день. У тому числі і на цьому тижні, до закінчення Олімпійських ігор", - сказав він у програмі CNN State of the Union.

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