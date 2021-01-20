Байден закликав до єдності й боротьби з расизмом і ненавистю

Новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виголосив промову після проведеної у середу, 20 січня, церемонії інавгурації. Свою промову Байден розпочав із твердження щодо важливості демократії.
"Воля народу була почута, і воля народу була врахована. Ми вкотре переконалися, що демократія - цінна й тендітна. Тепер (…) демократія перемогла, - сказав Байден. - Це - день Америки. Це - день демократії. День в історії, а також надії, оновлення та рішучості".
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Боротьба з расизмом
Попри такий оптимістичний початок, одним із перших пунктів у його промові став заклик боротися з расизмом, ненавистю та внутрішнім тероризмом.
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Байден вказав на важливість дотримання єдності та примирення між американцями, попри те, що між ними існують розбіжності в думках і поглядах. "Не кожна розбіжність у думках має стати приводом до тотальної війни", - наголосив Байден. Новий американський президент звернувся з закликом "припинити нецивілізовану війну" між громадянами глибоко поділеної країни. Саме припинення цієї "війни" має послужити "зціленню душі Америки", вважає новий президент США. Говорячи про прірву між жителями США, Байден пообіцяв стати "президентом для всіх американців".
Крім того, нинішній час Байден назвав "зимою з загрозами", наголосивши, що його адміністрації разом із громадянами доведеться багато чого відновити та полагодити. Під час промови Байден також закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв нинішньої пандемії коронавірусу.
Повернення до світу
Так само новий американський президент запевнив, що за правління його адміністрації США знову "повернуться до світу", сказавши, що США знову можуть стати провідною силою в ім'я добра в світі.
За президентства попередника Байдена Дональда Трампа США проводили вкрай самостійну зовнішню політику, часто нехтуючи інтересами союзників.
Церемонія інавгурації Джо Байдена відбулася за безпрецедентних заходів безпеки, а також за посилених протиепідемічних заходів на тлі нинішньої пандемії. Через це замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі перед Капітолієм, на майдані між Капітолієм і меморіалом Лінкольна було встановлено майже 200 тисяч прапорів, що символізують людей, котрі не змогли прийти.
Нагадаємо, раніше цього дня Дональд Трамп залишив Білий дім і вилетів у Флориду. Він став першим президентом США за більш ніж 130 років, котрий не брав участі в інавгурації свого наступника.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Гасло "Америка об'єднана"
Інавгурація Джо Байдена відбуватиметься під гаслом "Америка об'єднана". Обраний президент-демократ прагне об'єднати глибоко розділену країну та подолати політичні протиріччя. Імовірно, це також стане центральною темою його інавгураційної промови.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Без Дональда Трампа
Присутність чинного президента - один із символів мирної передачі влади під час інавгурації в США. Однак Дональд Трамп приходити на церемонію не збирається. Утім, це не перший випадок в історії країни. Під час інавгурації третього президента США Томаса Джефферсона переможений Джон Адам теж не був присутній. Востаннє чинний президент сплановано проігнорував інавгурацію наступника 1869 року.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Колишні президенти на церемонії
На відміну від Трампа, троє інших живих колишніх президентів США візьмуть участь в інавгурації Джо Байдена. Це демократи Білл Клінтон (праворуч) та Барак Обама (ліворуч), а також республіканець Джордж Буш (у центрі). Замість Трампа на інавгурації Байдена буде присутній чинний віцепрезидент США Майк Пенс.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Прапорці замість глядачів
Через пандемію було вирішено відмовитися від присутності великої кількості людей під час інавгурації. Замість цього на бульварі перед Капітолієм, де зазвичай збираються глядачі, розмістили 191,5 тисячі прапорців США, які мають символізувати тих, хто не зміг приїхати на церемонію.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Інавгурація на тлі пандемії
Джо Байден складатиме присягу як 46-й президент США за особливих обставин, коли у світі лютує пандемія коронавірусної хвороби COVID-19. Це одна з причин, чому церемонія великою мірою відбуватиметься в режимі онлайн, як і багато інших заходів останнім часом.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Посилені заходи безпеки
Після штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа 6 січня було вирішено посилити заходи безпеки під час інавгурації Джо Байдена. Окрім тисяч поліцейських, охороняти порядок будуть понад 20 тисяч бійців Національної гвардії США. Це більше, ніж солдатів, які служать в Афганістані та Іраку. Перед Капітолієм виставлені високі металеві паркани, а в місті з'явилися два кордони безпеки.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Супер-зірки на сцені
Музичний супровід інавгурації забезпечуватимуть зірки американської поп-сцени на кшталт Леді Гаги (на фото), яка має виконати національний гімн США. Запланований також виступ Дженніфер Лопес. Під час виборів вона відкрито підтримувала Байдена. На інавгурації будуть присутні також інші зірки, серед яких кіноактор Том Хенкс, а також композитор і драматург Лін-Мануель Міранда.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Присяга на Біблії
Джо Байден - другий в історії США президент-католик після Джона Кеннеді - складатиме присягу на Біблії. І хоч так робили майже всі його попередники, багато нерелігійних американців, кількість яких щороку зростає, критикують наявність релігійних елементів у церемонії. Тим більше що конституція США їх не передбачає. Критики вважають, що присяга на конституції була би кращим варіантом.
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Як США готуються до інавгурації Джо Байдена
Перші укази
Одразу ж після інавгурації Байден планує підписати кілька декретів, якими будуть скасовані рішення Трампа. Серед них, зокрема, декрет про повернення США до Паризької кліматичної угоди, а також указ про обов'язкове носіння масок у федеральних будівлях і під час подорожей через кордони штатів. Також має бути знято заборону на в'їзд до США людей із країн, які населяють переважно мусульмани.
Автор: Данило Білик