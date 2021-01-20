Байден закликав до єдності й боротьби з расизмом і ненавистю

Новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виголосив промову після проведеної у середу, 20 січня, церемонії інавгурації. Свою промову Байден розпочав із твердження щодо важливості демократії.

"Воля народу була почута, і воля народу була врахована. Ми вкотре переконалися, що демократія - цінна й тендітна. Тепер (…) демократія перемогла, - сказав Байден. - Це - день Америки. Це - день демократії. День в історії, а також надії, оновлення та рішучості".

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Боротьба з расизмом

Попри такий оптимістичний початок, одним із перших пунктів у його промові став заклик боротися з расизмом, ненавистю та внутрішнім тероризмом.

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Байден вказав на важливість дотримання єдності та примирення між американцями, попри те, що між ними існують розбіжності в думках і поглядах. "Не кожна розбіжність у думках має стати приводом до тотальної війни", - наголосив Байден. Новий американський президент звернувся з закликом "припинити нецивілізовану війну" між громадянами глибоко поділеної країни. Саме припинення цієї "війни" має послужити "зціленню душі Америки", вважає новий президент США. Говорячи про прірву між жителями США, Байден пообіцяв стати "президентом для всіх американців".

Крім того, нинішній час Байден назвав "зимою з загрозами", наголосивши, що його адміністрації разом із громадянами доведеться багато чого відновити та полагодити. Під час промови Байден також закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв нинішньої пандемії коронавірусу.

Повернення до світу

Так само новий американський президент запевнив, що за правління його адміністрації США знову "повернуться до світу", сказавши, що США знову можуть стати провідною силою в ім'я добра в світі.

За президентства попередника Байдена Дональда Трампа США проводили вкрай самостійну зовнішню політику, часто нехтуючи інтересами союзників.

Церемонія інавгурації Джо Байдена відбулася за безпрецедентних заходів безпеки, а також за посилених протиепідемічних заходів на тлі нинішньої пандемії. Через це замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі перед Капітолієм, на майдані між Капітолієм і меморіалом Лінкольна було встановлено майже 200 тисяч прапорів, що символізують людей, котрі не змогли прийти.

Нагадаємо, раніше цього дня Дональд Трамп залишив Білий дім і вилетів у Флориду. Він став першим президентом США за більш ніж 130 років, котрий не брав участі в інавгурації свого наступника.

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