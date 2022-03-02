Світовий банк та МВФ нададуть Україні понад 5,2 мільярда доларів як допомогу

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 2 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 1 березня читайте тут.
DW стежить за подіями середи, 2 березня з 00.00 (час київський)
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Світовий банк та Міжнародний валютний фонд готові надати Україні понад 5,2 мільярда доларів як допомогу. У спільній заяві глави двох організацій виголосили, що вкрай стурбовані побічними збитками, які завдасть країні російське вторгнення. Серед наслідків - зростання цін на сировину та нестабільність фінансових ринків. Це, вважають фінансисти, може дати поштовх загальносвітової інфляції. Світовий банк готовий надати Україні 3 мільярди доларів протягом кількох місяців, з них 350 мільйонів надійдуть Києву вже наступного тижня. МВФ переведе 2,2 мільярда до червня.
++02.50++
Президент США Джо Байден переконаний, що Росія своїми діями щодо України прагнула підірвати єдність Заходу. "Він (Путін - Ред.) думав, що Захід і НАТО не відреагують. І він думав, що зможе розділити нас тут, удома. Він був неправий. Ми були готові", - заявить Байден у зверненні до Конгресу. Він вкотре стверджуватиме, що Росія "відкинула спроби дипломатії" щодо вирішення кризи навколо України. Витяги з його майбутньої промови поширив Білий дім.
++02.40++
ООН оприлюднила дані щодо цивільних жертв. За даними опівночі 28 лютого в Україні внаслідок російського військового вторгнення загинуло 142 та поранено 408 цивільних, повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). З них - 58 загиблих та 198 поранених зафіксовано у Донецькій та Луганській областях: 190 (40 загиблих та 150 поранених) на території, контрольованій урядом України, та 66 (18 загиблих та 48 поранених) у так званих "ДНР" та "ЛНР". 294 випадки (84 загиблих та 210 поранених) зафіксовано в інших регіонах України у місцях, які перебували під контролем українського уряду.
Переважною причиною загибелі або поранень серед цивільних було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, у тому числі обстрілів із важкої артилерії, РСЗВ та авіаударів, зазначають у УВКПЛ ООН.
++02.35++
ДМС в умовах воєнного стану призупинила роботу і не видаватиме та не замінюватиме документи, що посвідчують особу. Водночас наголошується, що усі, хто перебуває на території України, повинні мати при собі документи, що підтверджують особу: паспорт громадянина України у формі картки чи книжечки; паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Люди можуть пред'являти документ, термін дії якого минув, або в який вчасно не вклеєна фотографія.
++02.18++
Організація Об'єднаних Націй (ООН) звернулася до світової спільноти із закликом виділити 1,7 мільярда доларів для надання термінової гуманітарної допомоги населенню України в умовах російського військового вторгнення. За оцінками всесвітньої організації, у найближчі місяці близько 12 мільйонів людей в Україні та понад 4 мільйони українських біженців потребуватимуть допомоги та захисту, повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) 1 березня.
++01.50++
У Росії на вимогу генеральної прокуратури заблокований доступ до сайтів радіостанції "Ехо Москви" та телеканалу "Дождь". Блокування підтвердив Роскомнадзор. Генпрокуратура звинувачує обидва ЗМІ у поширенні "брехливої інформації" про сутність і форму російського воєнного вторгнення в Україну, способах ведення бойових дій, втратах російської армії, обстрілах українських міст, жертвах серед цивільного населння України.
++00.15++
В ЄС узгодили відключення деяких російських банків від системи Swift. Також на Раді ЄС дали "зелене світло" для закриття російських державних каналів RT та Sputnik на території Європейського Союзу.
++01.10++
Велика сімка готова до подальшого здійснення фінансового тиску на Росію, оголосилла міністерка фінансів США Джанет Єллєн. Буде скликана робоча група, що сконцентрується на замороженні та конфіскації активів багатіїв з Росії, заявила Єллєн після засідання міністрів фінансів країн G7 та глави Європейського центробанку.
++00.50++
Фіннагляд Австрії заборонив розпорядженням Європейського центробанку здійснювати діяльність "дочці" російського "Сбербанку" Sberbank Europe AG", що у Відні. Рішення набуває чинності негайно.
++00.41++
Російські війська нанесли авіаудар по Житомиру. Це сталось 1 березня близько 22:16, повідомляє ДСНС. За попередніми даними, загинули дві людини, травмовані троє. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди. Внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків, у трьох з яких виникла пожежа та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.
++00.27++
Співпрацювати з Росією відмовився американський автовиробник Ford. Своє рішення компанія обґрунтувала вторгненням РФ до України та загрозою миру та безпеки, яка є її наслідком. Рішення про вихід з російського ринку виконуватиметься негайно, наголосили в компанії. Через фонд допомоги компанія перекаже на потреби українців 100 тисяч доларів, інформує dpa.
++00.18++
Туреччина відхилила запити Росії на проходження військових кораблів через протоки у Чорне море. Запити надавались 27 та 28 лютого. Про відповідні рішення турецького уряду повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на засіданні Генеральної Асамблеї ООН заявила главі МЗС Росії Лаврову: "Ваші танки не привозять воду. Ваші танки не привозять дитяче харчування. Ваші танки не привозять мир. Ваші танки несуть тільки смерть і розруху". Представники РФ на різних рівнях наполегливо розповідають, що в Україні Росія проводить мирну операцію і здійснює захист прав людини, які порушує Україна.
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