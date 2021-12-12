 Байден пообіцяв допомогу постраждалим від торнадо штатам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2021

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Новини

Байден пообіцяв допомогу постраждалим від торнадо штатам

Президент США Джо Байден виступив зі словами підтримки та пообіцяв зробити все для допомоги штатам, які постраждали внаслідок торнадо.

Торнадо у Кентуккі повалив будинки і дерева

Торнадо у Кентуккі повалив будинки і дерева

Президент США Джо Байден у суботу, 11 грудня назвав  серію торнадо, від яких постраждали регіони на південному сході країни 10-11 грудня, однією з найбільших в історії.

"Це трагедія. І ми досі не знаємо, скільки життів втратили та повний обсяг збитків", - сказав Байден. Він також пообіцяв, що федеральний уряд зробить все можливе, щоб допомогти тим, хто постраждав внаслідок стихії, та закликав до єдності. "Це один із тих моментів, коли ми - не демократи і не республіканці. Звучить наче перебільшення, але це реальність. Ми всі - американці".

Байден пообіцяв відвідати штат Кентуккі, що постраждав найбільше, коли стане зрозуміло, що він з командою не буде заважати рятувальній операції.

Наслідки торнадо в США (Мейфілд, штат Кентуккі)

Наслідки торнадо в США (Мейфілд, штат Кентуккі)

Напередодні очільник Білого дому затвердив запровадження надзвичайної ситуації в Кентуккі, де через стихію загинули щонайменше 70 людей. У зв'язку з цим федеральна допомога туди буде виділена у прискореному порядку.

Під час візиту до зони лиха 11 грудня губернатор штату Кентуккі Енді Бешер заявив, що завдані торнадо руйнування перевищили всі очікування. За його словами, стихія залишила після себе смугу руйнувань завдовжки понад 200 миль (понад 300 кілометрів): на цьому шляху все зникло - житлові будинки, магазини, промислові підприємства.

Одні з найбільших руйнувань зафіксували в Мейфілді на заході Кентуккі. Близько 110 людей перебували на свічковій фабриці в цьому районі, коли торнадо зруйнував дах. Щонайменше 40 осіб вдалося врятувати, зазначив Бешер. Напередодні він повідомляв, що загиблих у штаті може бути більше сотні людей.

Рятувальники на зруйнованій торнадо свічковій фабриці в Мейфілді

Рятувальники на зруйнованій торнадо свічковій фабриці в Мейфілді

Постраждали кілька штатів 

Крім того, від торнадо постраждали штати Теннессі, Арканзас, Іллінойс та Міссурі.

У місті Едвардсвіл у штаті Іллінойс потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Вже повідомляється про щонайменше шістьох загиблих працівників складу, 45 людей вдалося врятувати з-під завалів.

В Арканзасі торнадо вдарив по будинку для літніх людей у Монетті, що призвело до смерті однієї людини і серйозних поранень у п'ятьох мешканців. У Міссурі двоє людей загинули, сотні будинків були зруйновані.

Наслідки торнадо у США

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