Байден планує відрізати Трампу доступ до розвідданих

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про намір позбавити свого попередника Дональда Трампа доступу до розвідданих, що традиційно надаються колишнім президентам. Про це Байден заявив у інтерв'ю CBS News в п'ятницю, 5 лютого. На думку Байдена, "непередбачувана поведінка" Дональда Трампа стає на заваді наданню йому доступу до таємних даних розвідки.

Хоч Байден запевнив, що не волів би "спекулювати вголос" щодо цього, однак він дав зрозуміти, що не хоче, щоб Трамп і надалі отримував розвіддані. "Я просто вважаю, що немає необхідності в тому, щоб у нього були дані розвідки", - сказав Байден. "Яка йому користь від даних розвідки? Який вплив він має взагалі, а якщо він десь припуститься помилки і розкаже щось?", - зазначив Байден.

Раніше цього тижня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що питання надання даних розвідки Трампу "на розгляді". Так само дехто з конгресменів-демократів, і навіть деякі колишні чиновники адміністрації Трампа висловлювали сумніви в доцільності надання Трампу можливості отримувати таємну інформацію.

До останніх належить, зокрема, Сьюзан Гордон, яка була заступницею директора Національної розвідки в адміністрації Трампа з 2017 по 2019 рік. Минулого місяця в інтерв'ю газеті Washington Post Гордон закликала Байдена відрізати Трампа від такої інформації. За її словами, її "лякає" перспектива надання Трампу такої інформації.

Надавати дані розвідки колишнім президентам - це винятково прерогатива нинішнього американського лідера.

Як повідомлялося, наступного тижня у Сенаті триватимуть слухання щодо імпічменту Трампа. В разі ухвалення імпічменту Сенатом, Трамп довічно не зможе обіймати будь-яких державних посад.

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