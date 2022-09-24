Байден обіцяє "сувору відповідь" на ймовірну нову анексію

213-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 24 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 24 вересня (час київський).

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Ракетними ударами по дамбах РФ очевидно намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити пропускні пункти українських військових, які просуваються вперед за течіями Інгульця та Сіверського Донця. Однак удари по Карачунівській та Печенізькій дамбах навряд чи спричинили суттєві перешкоди для українських збройних сил "через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій", ідеться у щоденному зведенні британської розвідки . У міноборони Великобританії зазначають, що 21 і 22 вересня РФ завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару на Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня.

++08.45++

У Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За минулу добу з боку РФ завдано 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснено понад 60 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Повідомляється про те, що від вогневих атак постраждало понад 60 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогірка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Нова Григорівка, Південне, Малі Щербаки, Григорівка, Північне, Щербаки, Очаків, Солоне, Оріхів та Архангельське. Внаслідок ворожого удару по Одесі з використанням ударних БпЛА загинули двоє людей та ще двоє отримали поранення.

++08.25++

Над Запоріжжям була збита запущена росіянами ракета, повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Її уламки впади поза містом, постраждалих немає, написав він у Teltgram.

++08.15++

Російська влада на місцях посилено виконує завдання, поставлене Путіним щодо мобілізації, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) . Однак, швидше за все, там не вдасться зібрати резервні сили навіть низького рівня підготовленості, якщо у Кремлі не зможуть швидко вирішити системні проблеми.

Розбіжності між указом про "часткову мобілізацію" та заявами Путіна про категорії чоловіків, які звільняються від мобілізації, також викликають у російських громадян недовіру до самого Кремля. Непропорційні процеси мобілізації у різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість у Росії, наголошують експерти.

++07.30++

Президент Росії Путін майже відразу після оголошення мобілізації в країні підписав укази про підвищення зарплати чиновникам держапарату, регіональним держслужбовцям, суддям, голові Слідчого комітету та генпрокурору РФ. Усі ці документи опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Водночас агентство Bloomberg повідомило, що Путін збільшує витрати на оборону та держбезпеку, оскільки готується до тривалої війни в Україні. За даними агентства, у 2023 році витрати російського бюджету на оборону та силовиків зростуть приблизно на 40 відсотків.

++07.00++

Байден обіцяє "швидку та сувору відповідь" на очікувану нову анексію

США ніколи не визнають території України чимось іншим, ніж частиною України, заявив президент США Джо Байден . Організовані Росією "референдуми" в окупованих нею українських регіонах - частинах Запорізької та Херсонської областей, а також самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" - Байден назвав "бутафорією" та "надуманим приводом для анексії, що порушує міжнародне право та Статут ООН". За його словами, США, як і будь-яка країна, яка дотримується основних принципів Статуту ООН, відкинуть сфабриковані результати цих "референдумів". Разом із союзниками США та їхні партнери разом працюватимуть над тим, щоб вжити проти Кремля "швидких і суворих" економічних заходів за організацію псевдореферендумів, попередив глава Білого дому.

++06.14++

Нічні удари РФ по Запоріжжю - є загиблий

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив перші дані про наслідки обстрілів Запоріжжя російськими військами. Зафіксовано щонайменше п'ять ударів, уражені об'єкти інфраструктури. Одна ракета потрапила до житлового сектора обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення, їм надали медичну допомогу, написав Старух у своєму Telegram -каналі. У ніч на суботу в місті тричі оголошували сигнали повітряної тривоги.

++06.00++

Лідери країн G7 різко засудили "референдуми" про приєднання до РФ, які проходять в окупованих регіонах України - частинах Запорізької та Херсонської областей, а також самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Ці псевдореферендуми "не мають юридичної сили чи легітимності", йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті G7 23 вересня.

"Велика сімка", до складу якої входять Німеччина, США, Канада, Франція, Великобританія, Італія та Японія, попередила, що ніколи не визнає ні самі "референдуми", ні очікувану після їхніх "підсумків" російську анексію регіонів України. Крім того, у заяві висловлено жаль щодо подальшої ескалації конфлікту, включаючи оголошену президентом РФ Володимиром Путіним мобілізацію, що призвела до масового виїзду росіян з країни, та "безвідповідальну ядерну риторику" Кремля.