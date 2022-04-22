Байден хоче довести Путіну, що той помиляється щодо Заходу й України

/24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за четвер, 21 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями п'ятниці, 22 квітня (час київський).

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В держбюджеті України не вистачає 5 мільярдів доларів США, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко. "Йде мова про щомісячну потребу в 5 мільярдів доларів США, ми говоримо про найближчі три місяці. Тобто ми розуміємо що ці місяці для нас важливі, ми пояснюємо що отримані кошти допоможуть нам перемогти у цій війні", – розповів політик.

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За минулу дому російська армія обстріляла на Донеччині 20 населених пунктів, повідомляє обласне управління поліції. Поранено чотирьох мирних жителів, руйнувань зазнали щонайменше 34 цивільних об’єкти.

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З Луганщини досі намагаються евакуювати цивільних, попри відсутність домовленостей про припинення вогню, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "У Лисичанську та Рубіжному спробуємо евакуювати якомога більше літніх людей, яким важко самостійно пересуватися. Загалом евакуація 22 квітня запланована за п’ятьма маршрутами. Крім вказаних вище населених пунктів це Сєвєродонецьк, Попасна, Гірська громада", - пише він в своєму телеграм-каналі.





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В Вільнянському районі Запорізької області зранку впав літак АН-26, який виконував технічний рейс. Подробиці щодо постраждалих та причин аварії з'ясовує обласна військова адміністрація.

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Рішення президента РФ Володимира Путіна про відмову від штурму меткомбінату "Азовсталь", який досі утримують захисники Маріуполя, й переходу до його блокади, ймовірно, вказує на прагнення Кремля вивільнити додаткові російські сили й задіяти їх в інших напрямках. Такий висновок містить щоденний звіт британської розвідки.



"Рішення Путіна заблокувати "Азовсталь", імовірно, вказує на прагнення стримувати український спротив у Маріуполі та вивільнити російські сили з метою залучення в іншому місці на сході України", - йдеться в звіті. Натомість повноцінний штурм заводу російськими військами очікувано призвів би до "значних втрат серед росіян, ще більше знижуючи їхню боєздатність", зазначають аналітики британської розвідки.

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ФСБ повідомляє про затримання українських диверсантів на захопленій Росією території України. Як передає "РИА Новости", російська спецслужба буцім-то виявила замінований автомобіль і арсенал вибухівки, яким намагалися "знищити гуманітарний конвой".

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Десятки військовослужбовців України проходять вишкіл у Великобританії з метою опанувати використання британської бронетехніки, повідомляє видання The Guardian. "Тепер ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а фактично у Великобританії використанню бронетехніки", - цитує видання прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Зазначається, що Лондон надасть Києву щонайменше 120 броньованих машин, серед яких 80 бойових бронетранспортерів Mastiff, Husky та Wolfhound. Інші 40 машин включають машини для розвідки Spartan, медичні машини Samaritan, а також ремонтно-евакуаційні Samson та командно-штабні автомобілі Sultan.

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22 квітня гуманітарні коридори не будуть відкриті через небезпеку на маршрутах, повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. "Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!", - написала урядовиця в Facebook.

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Австралія внесла до санкційного списку понад 140 членів російської Ради Федерації, повідомляє австралійське агентство ААР. "Австралія запровадила санкції та заборону на поїздки щодо понад 140 російських сенаторів", - інформує агентство. Раніше у квітні аналогічні заходи було вжито з боку США та Великобританії, нагадує ААР.

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Президент США Джо Байден наголосив, що Кремль помиляється, якщо сподівається, що Захід припинить допомагати Україні. "Поки Росія продовжує звірства проти України, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він ставить на те, що єдність Заходу зникне. Ми вкотре доведемо, що він помиляється", - написав президент США у Twitter.

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У результаті обстрілу військами РФ населених пунктів Луганської області семеро людей отримали поранення, частково зруйновано сім будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "За минулу добу російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини. Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. У нас є два частково зруйновані будинки у Сєвєродонецьку, два - у Лисичанську, ще три - в інших громадах області. Поранення отримали чотири мешканці Луганщини. Увечері три співробітники групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська", - написав Гайдай у Telegram-каналі.

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Україна отримає грант на майже 90 мільйонів євро із Цільового фонду Світового банку, повідомили в міністерстві фінансів України. За даними мінфіну, грантові кошти на суму 88,5 мільйона євро будуть направлені Україні з цільового фонду донорів у рамках Програми другої позички на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України. Ця фіндопомога піде до загального фонду держбюджету, що дозволить Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і забезпечити макрофінансову стабільність, запевняють у відомстві.

++08.25++

Російська окупаційна влада заборонить з 30 квітня в'їзд на півострів Крим, повідомили в Києві. Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, мета такого кроку - "недопущення зриву весняної призовної кампанії" в АР Крим.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), війна в Україні значно погіршила становище біженців у всьому світі. "Конфлікт призвів до подальшого погіршення становища багатьох із приблизно 84 мільйонів переміщених осіб на тлі дефіциту та значного подорожчання продуктів харчування у всьому світі", - повідомив виконуючий обов'язки керівника відділення UNHCR у Німеччині Роланд Банк (Roland Bank) в інтерв'ю виданням концерну Funke Mediengruppe. За його словами, мільйони людей вже втратили джерела доходів через пандемію COVID-19 і пов'язану з нею економічну кризу. Тепер ціни на продовольство виросли, часом у рази. Крім того, підвищення цін на пальне створює нові проблеми для гуманітарних груп та роботи UNHCR, сказав Банк.

++07.45++

В Миколаєві минулої ночі під час обстрілів було поранено трьох людей, один із них помер у лікарні. "Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці, незважаючи на комендантську годину", - пише мер міста Олександр Сенкевич.

++07.20++

Упродовж минулої доби на Донбасі українськими військовими було відбито 10 атак росіян, повідомляється в ранковому зведення Генштабу ЗСУ, поширеному в соцмережі Facebook. "На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи", - йдеться в повідомленні.

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Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ підконтрольні райони Донеччини покинули три чверті жителів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважує, що до 24 лютого там проживали 1 мільйон 670 тисяч людей, а зараз лишилися близько 430 тисяч.

США розробили безпілотник спеціально для потреб України

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США розробили новий тип дронів Phoenix Ghost спеціально для українських військових, який вдосконалять з огляду на потреби української армії.

Дрон-камікадзе Switchblade

Як повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, для управління безпілотними літальними апратами потрібна мінімальна підготовка, адже нові дрони схожі з безпілотниками-камікадзе Switchblade, які США вже надали Україні, хоч і дещо відрізняються від них.

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++06.15++

Міністр оборони США Ллойд Остін запросив колег із інших держав провести спільну зустріч щодо України на базі американських повітряних сил "Рамштайн" у Німеччині 26 квітня, повідомляє агенція dpa.

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Організація американських держав тимчасово позбавила Росію статусу постійного спостерігача. За таке рішення проголосували 25 країн, вісім утрималися, а одна не брала участі.

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Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав санкції Росії проти себе "честю". "Я повинен сказати, що це ніщо інше, як похвала - заслужити гнів уряду, який обманює власний народ та знущається зі своїх сусідів", - сказав він.

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Німеччина надасть Україні ще 37 мільйонів євро на післявоєнну відбудову, повідомляють джерела газети Augsburger Allgemeine.

Передбачається, що 22,5 мільйона будуть виділені на реконструкцію пошкоджених електромереж, а 14,4 мільйона - на ремонт чи побудову житла цивільних та медичне обладнання.

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++05.02++

Українці, які вимушено виїхали за кордон через війну без документів, зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи для повернення додому, повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоби з часом документ генерувався в "Дії".

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Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу вже влітку та повноправне членство в ЄС у 2024 році, написала перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко в колонці для "Української правди".

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Протягом доби 21 квітня російські війська здійснили близько 50 обстрілів на Харківщині. В Харкові двоє людей були поранені, а внаслідок влучання снаряду в автомобіль двоє цивільних загинули на місці.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, активні бої ведуться в Ізюмському напрямку. "Протиповітряна оборона ЗСУ знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. А також збили безпілотний літальний аппарат", - написав він у Telegram.

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До України 21 квітня прибули експерти-криміналісти зі Словаччини для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"За час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів РФ", - написала вона в Facebook і нагадала, що в Україні вже працює місія французьких жандармів і медиків, а також команда офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

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Кілька міністрів покинули засідання комітету МВФ через Росію

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Кілька міністрів вийшли з зали засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету у Вашингтоні, коли виступав міністр фінансів Росії. Про це американському виданню CNN повідомив міністр фінансів Данії. "Першими почали виходити Скандинавські країни та країни Балтії, але слідом пішли багато країн", - сказав він. За його словами, таким чином Росії та її президенту Володимиру Путіну "надіслали дуже чіткий меседж, що за жодних обставин не погодяться з війною проти України і будуть підтримувати український народ". Reuters пише, що серед тих, хто покинув засідання, були міністри фінансів Великобританії та Канади.

Після засідання комітету зазвичай публікують спільне комюніке, однак вперше в історії цього не зробили, оскільки РФ відмовилася його затвердити. "Росія відмовилася від прийняття спільного комюніке МВФК у зв'язку з необ'єктивними та політизованими оцінками російських дій в Україні, які виходять за рамки мандату МВФ", - йдеться в заяві російського міністерства фінансів. Тим часом іспанська міністерка, яка зараз головує в комітеті, заявила, що проєкт комюніке підтримали 189 учасників, а щодо його змісту була "майже цілковита єдність".

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За даними агентства Reuters, біля посольства РФ в Ефіопії щоранку збирається черга чоловіків, які хочуть воювати за Росію в Україні. Нібито за це їм обіцяють по дві тисячі доларів. Водночас видання не має доказів того, що хтось із них дійсно відправився на війну в Україну.

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Ізраїль надасть українським рятувальникам шоломи та бронежилети, повідомляє агенція Reuters. Раніше Ізраїль передавав Україні виключно гуманітарну допомогу, остерігаючись загострення стосунків з Росією.

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Управління верховного комісара Організації Об'єднаних націй підтвердило дані про щонайменше 5264 жертви війни в Україні серед цивільних: 2345 мирних жителів загинули, 2919 отримали поранення.

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Лише в Київській області російські військові вбили 1126 українців, у тому числі 40 дітей, в тих населених пунктах, які вони свого часу окупували. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час емоційного відеозвернення до парламенту Португалії. При цьому він наголосив, що цифри не є остаточними, адже ще не всі поховання знайдені. Також Зеленський повідомив, що в Україні від початку війни через російські бомбардування та обстріли зруйновані 1141 заклад освіти.

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Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

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Україна працює з групою міжнародних юристів над механізмом використання заморожених російських коштів для компенсації збитків від повномасштабного військового вторгнення РФ, повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, загальна вартість збитків України від війни оцінюється в 500 мільярдів доларів, і приблизно стільки ж російських коштів заморожені в світі, зокрема в США, Великобританії, країнах Європейського Союзу. Малюська зазначив, що на думку юристів, які займаються цим питанням, найшвидшим рішенням було б ухвалення різними державами законів, що дозволили би використання заморожених активів на потреби України. "Це потребує певного рівня мужності та політичної волі від кожної країни", - зауважив міністр.

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Український валовий внутрішній продукт може впасти цьогоріч може від 30 до 50 відсотків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в чотири-п'ять мільярдів доларів щомісяця протягом наступного пів року", - написав він у Telegram. У довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше 600 мільярдів доларів, додав прем'єр.

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Український президент Володимир Зеленський заявив під час сесії Світового банку, що для підтримання економіки Україна щомісячно потребує до семи мільярдів доларів, а для післявоєнного відновлення потребуватиме ще сотень мільярдів.

Виступаючи на сесії онлайн, Зеленський окреслив кроки, які, на його думку, необхідні негайно, зокрема, виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій та запровадження спеціального податку за війну на всі торговельні операції з РФ, які ще не заблоковані, щоби використати ці кошти на відновлення України.

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Збитки економіки України від розв'язаної Росією війни вже склали понад 560 мільярдів доларів, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

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Евакуаційний коридор з Маріуполя на Донеччині довелось закрити 21 квітня, оскільки біля точки збору почався обстріл. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

Звернення Зеленського: про "ХНР" і Великоднє перемир'я

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У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія накопичує військові сили та намагається провести мобілізацію в окупованих нею районах. "Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть тільки відтягувати неминуче - час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі", - сказав він. На Херсонщині РФ готується до фейкового референдуму щодо відокремлення від України, додав Зеленський. "Жодні "ХНРи" не пройдуть! Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки вона не була з часів громадянської війни після 1917 року", - наголосив він.

Зеленський також висловив жаль з приводу того, що Росія відкинула пропозицію щодо Великоднього перемир'я. "Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят", - сказав він.

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Українська Православна Церква Московського патріархату висловила готовність організувати силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області, щоби вивести цивільних, вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих. Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій звернувся "до всіх, від кого це залежить" з проханням забезпечити в Маріуполі режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження молитовної ходи в період зі Страсної п'ятниці до Світлого Христового воскресіння (22-24 квітня).

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У Миколаєві знову пролунали вибухи, повідомив ввечері 21 квітня міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав містян лишатися вдома під час комендантської години та пам'ятати про "правило двох стін". "За минулу ніч було поранено трьох осіб, один із них помер у лікарні. Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці, незважаючи на комендантську годину", - написав він у Telegram.

