"Баба Яга" для росіян: як с/г дрони допомагають на фронті 

Ніколас Конноллі

23.05.2024 23 травня 2024 р.

Дедалі частіше українські військові застосовують на фронті сільськогосподарські дрони. БПЛА, якими зазвичай обприскують посіви, нині ефективно воюють проти армії РФ. Росіяни вже прозвали українські дрони "Бабою Ягою" - і ось чому.