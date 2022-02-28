КонфліктиУкраїна"Баба Яга" для росіян: як с/г дрони допомагають на фронті To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаНіколас Конноллі23.05.202423 травня 2024 р.Дедалі частіше українські військові застосовують на фронті сільськогосподарські дрони. БПЛА, якими зазвичай обприскують посіви, нині ефективно воюють проти армії РФ. Росіяни вже прозвали українські дрони "Бабою Ягою" - і ось чому. https://p.dw.com/p/4g9NFРеклама