Азербайджан проводить військові навчання біля Вірменії

У спільних маневрах візьмуть участь до 3000 військових Азербайджану й Туреччини. Навчання проведуть і поблизу кордонів Вірменії, повідомили в Баку.

За більше ніж місяць після того, як Азербайджан повернув собі контроль над Нагірним Карабахом, країна оголосила проведення спільних військових навчань з Туреччиною поблизу Вірменії. Згідно з поширеним у понеділок, 23 жовтня, повідомленням міноборони Азербайджану, маневри, в яких візьмуть участь до 3000 військових, заплановані в столиці Баку і в азербайджанському ексклаві Нахічевань, що межує з Вірменією та Іраном.

Крім того, в повідомленні міністерства оборони Азербайджану йшлося про невизначені "звільнені райони", які можуть означати Карабахський регіон або сусідні азербайджанські райони, припускає інформагенція AFP.

США та ЄС остерігаються нападу Азербайджану на Вірменію

На початку жовтня, за даними видання Politico, державний секретар США Ентоні Блінкен попередив конгресменів, що війська Азербайджану найближчими тижнями можуть вторгнутися у Вірменію. Тим часом ЄС висловив Азербайджану побоювання щодо спроб підірвати територіальну цілісність, суверенітет і безпеку Вірменії. На цьому тлі планують посилити цивільну спостережну місію ЄС у Вірменії. Вона запрацювала в січні 2023 року та налічує близько 100 працівників.

ЄС домагається підписання всеосяжної мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Очікується, що до кінця жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч між лідерами Вірменії та Азербайджану і головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

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Нагадаємо, Азербайджан 19-20 вересня провів військову операцію в Нагірному Карабасі - регіоні, населеному переважно етнічними вірменами, і повернув цю територію під свій контроль. 28 вересня так званий "глава" Карабаху підписав "указ" про припинення існування невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. За два тижні з Карабаху виїхали близько 100 тисяч етнічних вірмен. 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання території Азербайджану, до якої входить Нагірний Карабах.

Водночас Баку також пропонує прокласти через Сюнікську область Вірменії Зангезурський коридор довжиною близько 40 кілометрів, щоб з'єднати Азербайджан і Нахічевань - ексклав, що межує з Туреччиною та Іраном. Сторони домовилися створити коридор у тристоронній угоді, ухваленій в 2020 році. Водночас Алієв погрожував вирішити це питання силовим шляхом.