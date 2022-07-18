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Автор Масяні про "хороших" росіян і війну в Україні (22.07.2022)

Антивоєнна серія мультфільму "Масяня" під назвою "Санкт-Маріубург" стала третім епізодом, що вийшов на ютуб-каналі Masyania Kuvaeva після початку війни в Україні. Ця серія зібрала мільйони переглядів і тисячі коментарів. В інтерв'ю DW автор "Масяні" Олег Куваєв розповів, чи вдалося йому достукатися до тих, хто, за його словами, "за якоюсь жахливою помилкою підтримує російсько-українську війну".