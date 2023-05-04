Як військовим ЗСУ з ампутаціями керувати авто

Ірина Ухіна

15.05.2024 15 травня 2024 р.

Військові ЗСУ з ампутаціями спробували себе у ролі дрифтерів - поганяли на автодромі у Феофанії і взяли уроки екстремального водіння. Крім того, зібрали кошти для реабілітаційного центру TYTANOVI rehab і привернули увагу до проблем ветеранів.