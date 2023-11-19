Автобус з українцями в'їхав у дерево в Польщі: троє загиблих

Під Грубешовом на ділянці дороги без поворотів водій українського автобуса раптово з'їхав на узбіччя та врізався в дерево. Загинули дві жінки та дитина.

У Польщі неподалік кордону з Україною внаслідок аварії українського автобуса загинули двоє жінок і шестирічна дитина.

Як повідомляють польські видання Polsat News і RMF24, трагедія сталася зранку в неділю, 19 листопада в селі Верешин біля Грубешова (Люблінське воєводство).

Водій автобуса на ділянці дороги без поворотів раптово виїхав на зустрічну смугу, потім у кювет і врізався в дерево, що росте на узбіччі.

В автобусі перебували 10 людей - всі українці. Сімох госпіталізували. Серед них є дитина.

Причини аварії з'ясовуються. Поліція підозрює, що водій міг заснути за кермом, адже на дорозі немає слідів гальмування. Відомо, що він був тверезий. Також зазначається, що в районі ДТП вранці був туман, а дорога була мокрою.

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