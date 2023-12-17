Автобус з українцями перекинувся в Словаччині: є постраждалі

Понад 50 українців перебували в автобусі, що прямував з Відня до Києва і перекинувся в Словаччині. Серед постраждалих є діти.

Вранці в неділю, 17 грудня, поблизу села Даргов у Требішівському районі Словаччини з'їхав у кювет і перекинувся автобус, у якому було понад 50 громадян України. Автобус з українською реєстрацією прямував рейсом "Відень-Київ", повідомляє "Суспільне".

В українському міністерстві закордонних справ (МЗС) заявили, що в автобусі було 53 пасажири, всі - громадяни України. Однак за останніми даними Оперативного центру служби екстреної медичної допомоги Словаччини (OSZZS), у ньому знаходились 54 пасажири, громадянство яких не уточнюється. За даними ЗМІ, також в автобусі було двоє водіїв, даних про їхнє громадянство немає.

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10 травмованих пасажирів доставили до лікарень рятувальники. Серед них троє дітей віком від одного до 15 років. Всі вони були у свідомості. В основному постраждалі отримали травми голови, живота та кінцівок, зазначають в OSZZS.

Ще 28 пасажирів доправили до приймальних відділень лікарень евакуаційним автобусом. 16 людей відмовилися від лікування.

Посольство України в Словаччині надає консульську допомогу людям, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду і взаємодіє зі словацькими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП.

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