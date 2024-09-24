Авто з України з жовтня підлягають реєстрації в Німеччині

Термін дії винятків для українських автомобілів у ФРН закінчується. З жовтня власникам українських транспортних засобів доведеться отримувати для своїх машин німецькі номери.

До набуття в Німеччині чинності нових правил для автомобілів українських біженців залишився тиждень. З 1 жовтня українці повинні будуть отримувати для своїх авто, ввезених у країну, німецькі номери, якщо ті перебувають на території ФРН довше року.

Процедура перереєстрації описана в каталозі, розробленому міністерством транспорту Німеччини разом із федеральними землями. Власники авто повинні будуть представити німецькій владі посвідчення особи з ім'ям і прізвищем латиницею, українське свідоцтво про допущення транспортного засобу до дорожнього руху та страховку.

Документи в цифровому форматі не приймаються

Українські документи в цифровому форматі не приймаються. Після перереєстрації українські номери підлягають заміні на німецькі. Українські машини також підлягають реєстрації на німецькій митниці. Біженці з України, які переселяються в ЄС, можуть бути звільнені від мита на ввезення транспортного засобу, як і будь-якого іншого особистого майна.

Міністерство транспорту ФРН не уточнило, скільки українських автомобілів зараз перебуває в Німеччині, та скільки з них підлягають перереєстрації.

Згідно з правилами, що діяли досі, українці мали клопотати про звільнення від перереєстрації за місцем проживання у ФРН. Для цього вони мали підтвердити факт наявності страхування цивільної відповідальності власника транспорту та довідку про безпечність авто для дорожнього руху.