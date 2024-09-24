  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоНімеччина

Авто з України з жовтня підлягають реєстрації в Німеччині

Сергій Ромашенко
24 вересня 2024 р.

Термін дії винятків для українських автомобілів у ФРН закінчується. З жовтня власникам українських транспортних засобів доведеться отримувати для своїх машин німецькі номери.

https://p.dw.com/p/4l1c2
Українські автономери
Українські автомобільні номери в Німеччині доведеться міняти на німецькіФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

До набуття в Німеччині чинності нових правил для автомобілів українських біженців залишився тиждень. З 1 жовтня українці повинні будуть отримувати для своїх авто, ввезених у країну, німецькі номери, якщо ті перебувають на території ФРН довше року. 

Процедура перереєстрації описана в каталозі, розробленому міністерством транспорту Німеччини разом із федеральними землями. Власники авто повинні будуть представити німецькій владі посвідчення особи з ім'ям і прізвищем латиницею, українське свідоцтво про допущення транспортного засобу до дорожнього руху та страховку.

Документи в цифровому форматі не приймаються

Українські документи в цифровому форматі не приймаються. Після перереєстрації українські номери підлягають заміні на німецькі. Українські машини також підлягають реєстрації на німецькій митниці. Біженці з України, які переселяються в ЄС, можуть бути звільнені від мита на ввезення транспортного засобу, як і будь-якого іншого особистого майна.

Міністерство транспорту ФРН не уточнило, скільки українських автомобілів зараз перебуває в Німеччині, та скільки з них підлягають перереєстрації.

Згідно з правилами, що діяли досі, українці мали клопотати про звільнення від перереєстрації за місцем проживання у ФРН. Для цього вони мали підтвердити факт наявності страхування цивільної відповідальності власника транспорту та довідку про безпечність авто для дорожнього руху.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Українські біженці в Берліні

Кількість біженців у ФРН сягнула нового максимуму, третина з них - українці

Кількість біженців у ФРН сягнула нового максимуму, третина з них - українці

У Німеччині зараз зареєстровано 3,5 мільйона іноземців у статусі біженця, з яких майже 1,2 мільйона - українці.
Суспільство20 вересня 2024 р.
Плакат "Дякую Німеччині за допомогу"

У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22 відсотки - чоловіки

У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22 відсотки - чоловіки

У країнах ЄС перебуває 4,1 мільйона українських біженців. Найбільше українців приймають у Німеччині, Польщі та Чехії. Водночас у ФРН значно зменшилося число осіб з тимчасовим захистом.
Суспільство10 вересня 2024 р.
Біженці з України в Мюнхені

У Єврокомісії запевнили, що чоловіків з України не "викидатимуть" з ЄС

У Єврокомісії запевнили, що чоловіків з України не "викидатимуть" з ЄС

Застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхніх статі, віці чи військовозобов'язаності, є неможливим, заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
Політика20 вересня 2024 р.
Більше публікацій