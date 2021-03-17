 Австрійський історик про перейменування стадіону у Тернополі: ″Це запрограмований конфлікт″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.03.2021

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Україна

Австрійський історик про перейменування стадіону у Тернополі: "Це запрограмований конфлікт"

Яких наслідків варто очікувати від перейменування на честь Шухевича міського стадіону Тернополя і чи можливо відоекремити спорт від політики? Про це DW розпитала віденського дослідника історії спорту Ґеорґа Шпіталера.

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Недавнє рішення Тернопільської міськради перейменувати міський стадіон на честь генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича вже викликало міжнародний резонанс: Польща та Ізраїль засудили цей крок, а Центр Симона Візенталя звернувся до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з вимогою відреагувати. Очікується, що ФІФА дасть свою оцінку у травні. Про тісні зв'язки між політикою, історією та спортом DW поговорила з австрійським істориком спорту, політологом, викладачем Віденського Університету Ґеорґом Шпіталером (Georg Spitaler).

DW: Пане Шпіталер, як Ви оцінюєте рішення міської ради Тернополя із перейменування стадіону?

Ґеорґ Шпіталер: Гадаю, що набагато легше було б пояснити перейменування стадіону на честь того чи іншого спортивного діяча, адже це б викликало менше суперечок. До речі, найчастіше суперечок не виникає, коли стадіони називають на честь заслужених тренерів або гравців. Хоча і тоді, буває, виникають різні оцінки, особливо, коли йдеться про історію спорту у часи тоталітаризму і роль окремих спортивних функціонерів чи спортсменів.

Др. Георг Шпіталер

Др. Георг Шпіталер

В авторитарних країнах ми можемо бачити приклади того, як правлячі політики бажають увічнити своє ім'я за допомогою будівництва великих спортивних об'єктів. Разом з тим, мені видається дивним, що стадіон перейменовують на честь історичної, політичної фігури, яка напряму не пов'язана з футболом, що могло б ще хоч якось пояснити таке рішення.

Та Тернопіль - не єдиний приклад, адже, як Ви кажете, на честь політичних та історичних діячів названо десятки стадіонів у різних країнах. Не далі, як у лютому стало відомо про перейменування стадіону в індійському Ахмадабаді на честь чинного прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. До слова, президентські дебати в Україні у 2019-му теж проходили саме на стадіоні. Тож, варто говорити про певний тренд поглинання політикою спортивних арен?

Насправді, цей тренд існує відтоді, як спорт став масовим видовищним явищем у перші десятиліття ХХ століття. Вже тоді спортивні арени, що могли вмістити велику кількість глядачів, почали використовувати у дуже банальних, практичних цілях. Невдовзі додалася і технічна можливість прямих трансляцій - спочатку радіо, а згодом і телевізійних. У цьому сенсі такі арени пасували ідеально. В Австрії їх часто використовували австрофашисти. Одразу на думку спадає відомий виступ австрійського канцлера Енґельберта Дольфуса (Engelbert Dollfuß) на віденському іподромі у 1933 році. Нацистський міністр пропаганди Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels) теж виступав із промовою у берлінському Палаці спорту. Тому я не вбачаю нічого принципово нового у тому, що футбольні і спортивні арени можуть бути використані у політичних цілях.

Енґельберт Дольфус

Виступ канцлера Енґельберта Дольфуса на віденському іподромі, вересень 1933

Ще один важливий аспект - використання позитивного іміджу спорту, де присутні позитивні емоції, відчуття співучасті, фанати. Спорт дуже швидко перемішується із національною ідентичністю, національними звитягами. Не дивно, що політики прагнуть це використати у своїй риториці і як елемент солідаризації. Згадаймо, звісно, ж і про Олімпійські ігри 1936 року, використані Гітлером для своєї імідж-кампанії.

Відштовхуючись від цього, можна говорити про провал спроб відокремити спорт від політики?

Так, з точки зору песиміста, саме так можна це розглядати. Подекуди сьогоднішня політична риторика принаймні нагадує 1920-30 роки з підйомом авторитарного популізму. Можна у цьому контексті згадати Дональда Трампа і США, хоча нині це зовсім інше середовище і прямі порівняння тут недоречні, але деякі схожості все ж знаходяться, і вони впливають на взаємовідносини між політикою і спортом. У цьому сенсі нові підходи ми бачимо на прикладі Катару та деяких інших арабських країн, які за допомогою політичних стратегій останнім часом позиціонують себе великими покровителями та спонсорами спорту. Наприклад, це проведення Чемпіонату світу з футболу. Як відомо, там лунає багато критики щодо будівництва об'єктів, умов праці робітників тощо.

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І тут вже проглядається явний конфлікт між демократичною риторикою, яка упродовж останніх 20 років посилюється у світовому спорті, представляючи його чимось, що зміцнює демократичні цінності через інклюзивність, різноманітність і тим, що великі спортивні події відбуваються в країнах, які, прямо скажемо, важко назвати взірцем демократії. І про цю суперечність говорять усе голосніше.

Яких наслідків Ви очікуєте від перейменування тернопільського стадіону?

Схоже, що конфлікт через перейменування був майже запрограмований наперед. Мені видається, що ініціатори рішення були свідомі того, що воно може викликати суперечності. Подібні політичні суперечки у спорті трапляються постійно. Саме тому, наприклад, політика бойкотів навіть великих спортивних змагань відома ще з 1930-х років, коли з'явилася ініціатива бойкоту Олімпіади 1936 року з боку єврейських атлетів та вагання низки країн щодо участі в Олімпіаді у Берліні. Звісно, є і багато інших прикладів бойкотів часів "холодної війни".

В Україні ж, яка досі не оправилася від війни, цілком зрозуміло, що військова тематика знаходить відлуння й у спорті. Та слід розуміти, що подібне контроверісйне перейменування провокує дебати. Футболістам це явно не полегшить життя. Від них, як і від тренерів, очікуватимуть висловлення якоїсь позиції. Гадаю, що усього цього можна було б уникнути, якби стадіону обрали менш проблематичну назву.

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Дивитись відео 26:01

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру і стадіон ім. Шухевича (18.03.2021)

  • Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Чіткі геометричні форми

    Берлінський Олімпійський стадіон із невибагливим фасадом розташований у західній частині міста. Перед вхідними воротами завширшки у 15 метрів - велика площа з колонами, на яких тримається олімпійська символіка.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    На службі пропаганди

    Відкриття стадіону було приуроченим до проведення Олімпійських ігор 1936-го року. Адольф Гітлер, який за кілька років до цього став рейхсканцлером, швидко збагнув значущість спортивних подій і всіляко підтримував будівництво стадіону. За церемонією відкриття 1 серпня спостерігали 110 тисяч глядачів.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Після 1945-го року: новий початок

    З дзвіниці спортивного майданчика Майфельд, розташованого поруч, відкривається чудовий вид на стадіон і місто. Цю оглядову вежу звели у 1962-му, адже оригінальна згоріла у добу Другої світової. Дзвони й олімпійські кільця теж були зруйновані. Сьогодні ця вежа слугує історичною пам’яткою та одночасно оглядовим майданчиком.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Домашня арена ФК "Герта"

    Після заснування Бундесліги у 1962-му, вже у першому сезоні 1963/64-го берлінський стадіон став домашнім майданчиком для футбольного клубу "Герта". На цьому фото їхня перша гра проти 1-го ФК "Нюрнберг". Східний сектор стадіону й надалі залишається фан-зоною.

  • DFB-Pokal ,Finale, Dortmund ,Wolfsburg Jubel Siegerfoto

    Олімпійський стадіон Берліна

    Фінал Кубка Німеччини

    За своєю важливістю, Кубок Німеччини з футболу поступається лише Чемпіонату Німеччини з футболу. Тут представлені клуби з першої, другої та нижчих ліг Бундесліги. З 1985-го року фінал проходить на Олімпійському стадіоні Берліна. Цього року Кубок завоював ФК "Вольфсбург" після того, як переміг у фіналі ФК "Боруссія" з Дортмунда.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Модернізація стадіону

    Капітальну реконструкцію футбольної арени розпочали після перемоги німецької заявки на проведення ЧС з футболу-2006. Окрім численних технічних оновлень, над усіма 75 тисячами глядацьких місць був змонтований дах. Згідно з побажанням ФК "Герта" стадіон забарвився у його клубні кольори.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Стадіон із власною каплицею

    Під час реконструкції під головною трибуною стадіону було зведено каплицю. Саме тут молилась німецька збірна в 2006-му році перед грою з Аргентиною у чвертьфіналі. Забитий пенальті приніс тоді німцям перемогу. Але доступ до каплички мають не тільки спортсмени - віддані фанати "Герти" можуть взяти тут шлюб або ж провести обряд хрещення дитини.

  • Deutschland 12. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Чемпіонат світу з легкої атлетики

    В серпні 2009-го року тут були нагороджені найкращі спортсмени світу з легкої атлетики. Майже 400 тисяч гостей та мільйони телеглядачів впродовж дев'яти днів мали можливість спостерігати за встановленням трьох світових та низки національних рекордів. В 2018-му стадіон прийматиме у себе Європейський чемпіонат з легкої атлетики.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Сцена для рок-концертів

    Берлінський Олімпійський стадіон належить до найсучасніших багатофункціональних арен Європи. Тут виступають музиканти та гурти з усього світу. Серед них й легендарна ірландська команда U2, яка співала перед 90 тисячами фанатів. Це найбільший у Берліні майданчик, здатний вмістити таку велику аудиторію, пропонуючи до того ж чудову акустику.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    За лаштунками

    Крім спортивних заходів, стадіон щороку відвідують 300 тисяч осіб, які бажають дізнатися більше про його минуле в контексті історії. Бажаючі можуть здійснити екскурсію за допомогою мультимедійного гіда. Щоденні екскурсії дають також змогу зазирнути до зазвичай закритих для відвідувачів зон, як VIP-ложа та підземний зал для розминок.

  • Bildergalerie Olympiastadion Berlin

    Олімпійський стадіон Берліна

    Розваги для всіх!

    Хто шукає прохолоди у спекотну пору року, може поплавати в літньому басейні Олімпійського стадіону, який вперше відкрили 1936-го року. Тут є плавальна доріжка завдовжки у 50 метрів, трамплін з однометровою та триметровою вишкою для стрибків. Новинка сезону 2015: раз на місяць освітлювальні прожектори працюють до 12-ї години ночі.

    Автор: Елізабет Ян, Оксана Шурпан


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