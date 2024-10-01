Як наслідки для Австрії матиме перемога ультраправої АПС?

Після перемоги на виборах ультраправої партії АПС на Австрію чекають складні коаліційні переговори. Їхній результат, ймовірно, відчують і за межами країни.

"Я ніколи не думала, що до цього дійде і що уроки історії так нас нічому й не навчать", - констатувала студентка Ганна Фаннінґер (Hanna Fanninger), прогулюючись 30 вересня після недільних виборів поблизу будівлі австрійського парламенту у Відні. Нинішній результат виборів до парламенту її лякає саме тому, що вона вивчає історію, додає майбутня історикиня.

Власне, в Австрії сталося те, що ще за багато місяців до самого голосування передбачали прогнози соціологів - на виборах до Національної ради - австрійського парламенту - перемогла ультраправа Австрійська партія свободи (АПС), набравши 29,2 відсотка голосів. Згідно з попередніми остаточними результатами, за нею йдуть консервативна Австрійська народна партія (АНП) чинного канцлера Карла Негаммера (Karl Nehammer) з 26,5 відсотка голосів і соціал-демократи з 21,1 відсотка. До парламенту також увійдуть ліберальна партія Neos з дев'ятьма відсотками та Зелені з 8,2 відсотками.

Правий популіст Кікль хоче стати канцлером

А тим часом голова АПС (Herbert Kickl) Герберт Кікль уже оголосив, що він претендує на посаду канцлера. Його партія обіцяє побудувати "Австрію-фортецю" і більше не надавати притулок вихідцям з певних країн, зокрема з Афганістану та Сирії. Крім того, для іноземців, які не дотримуються австрійських законів, АПС хоче домогтися так званої "реміграції" - цей суперечливий термін австрійські спецслужби, що опікуються захистом конституції, віднесли у звіті за 2023 рік до категорії правоекстремістських.

Вибори до парламенту Австрії, вересень 2024 року Фото: Barbara Gindl/APA/AFP/Getty Images

На трамвайній зупинці біля австрійського парламенту Мохсен Хоссейні (Mohsen Hosseini) смажить сосиски в типовому австрійському кіоску. За його словами, він афганець і проживає в Австрії вже тринадцять років. Сам він вважає нинішній результат виборів "непоганим". Хоссейні запевняє, що не боїться можливого погіршення ситуації для мігрантів, адже він дотримувався всіх правил.

Натомість один перехожий, з яким вдалося поспілкуватися, оцінює результат виборів як "дуже добрий". Ріхард Вахтер (Richard Wachter) - саме так звати його - дуже невдоволений економічною політикою провідних партій, яку вони втілювали впродовж останніх десятиліть. Однак пенсіонер не вірить, що тепер Герберт Кікль стане канцлером. "Інші партії зроблять все можливе, щоб не допустити його (канцлерства. - Ред.)", - припускає Вахтер.

Герберт Кікль і справді має мало шансів на здобуття посади канцлера

Власне, для того, щоб стати канцлером, політсила Кікля має знайти собі партнера по коаліції. У той час як соціал-демократи та Neos виключили будь-яку ймовірність вступу в коаліцію з АПС, консерватори з АНП не зробили цього так категорично.

Однак лідер АНП Карл Нехаммер виключив співпрацю уряду з правим популістом Кіклєм. Раніше Негаммер назвав його "ризиком для безпеки" країни й вважав радикально налаштованим. За словами політологині Катрін Штайнер-Геммерле (Kathrin Stainer-Hämmerle), інші впливові фігури всередині АНП виключили можливість призначення Кікля канцлером. З огляду на нинішній розклад сил вона не може собі уявити, що він стане канцлером, каже оглядачка.

Нинішній канцлер Австрії Карл Негаммер виключав канцлерство Кікля Фото: Sean Gallup/Getty Images

Однак не виключено, що Кікля можуть призначити головою Національної ради, а АНП і АПС сформують коаліцію, і представник АНП стане канцлером, пояснює Штайнер-Геммерле, яка є професоркою політології Каринтійського університету прикладних наук, в інтерв'ю DW.

Так само цілком можливе й формування коаліції без АПС, приміром, у вигляді двопартійного альянсу між АНП і соціал-демократів. Також розглядається можливість приєднання до коаліції ліберальної Neos. У будь-якому разі, коаліційні переговори, ймовірно, будуть складними, припускає експертка.

Федеральний президент хоче поговорити з усіма партіями

Одним із завдань президента Александера ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen) є призначення наступного федерального канцлера. Ввечері 29 вересня Беллен, який раніше представляв Зелених, пояснив, що хоче спочатку провести переговори з усіма партіями.

При формуванні уряду він буде пильно стежити за дотриманням "наріжних каменів нашої ліберальної демократії", серед яких, зокрема, верховенство права, чіткий розподіл гілок влади й членство в ЄС, запевнив федеральний президент. У минулому ван дер Беллен критикував АПС за її позицію щодо Європейського Союзу (ЄС).

Президент Австрії Александер ван дер Беллен Фото: Florian Wieser/APA/picturedesk.com/picture alliance

Австрійські праві популісти та ЄС

Як і багато інших правопопулістських партій, АПС стоїть на євроскептичних позиціях. Коли та партія керувала країною в коаліції з АНП у 2000 році - тоді ще під керівництвом Йорґа Гайдера (Jörg Haider) - це викликало обурення і призвело до санкцій з боку інших країн ЄС.

Обидві партії знову сформували урядову коаліцію та разом урядували з 2017 по 2019 рік. Тодішня коаліція розпалася після скандалу на Ібіці, так званого Ібіца-гейту, коли тогочасний віцеканцлер від АПС Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) пообіцяв держконтракти особі, котра представилася як донька олігарха, в обмін на електоральну підтримку.

Читайте також: Ексвіцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув'язнення

В Італії, Угорщині та Нідерландах ультраправі партії також є керівними політсилами. На цьому тлі політолог Петер Фільцмаєр (Peter Filzmaier) не очікує реакції, подібної до тієї, що була у 2000 році, пояснив він в інтерв'ю DW напередодні виборів. Натомість цей політолог, який працює в Дунайському університеті Кремс, вбачає проблему для Євросоюзу в тому, що ця спільнота держав стикається зі зростанням кількості урядів, які налаштовані до неї вкрай вороже.

Деякі з цих партій, так само як і АПС, більше не хочуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресивної війни. Герберт Кікль також волів би скасувати санкції проти РФ, які мають бути одноголосно ухвалені в ЄС, оскільки, на його думку, вони шкодять Австрії більше, ніж самій Росії.

Можливий вплив АПС на політику ЄС?

Якщо попри всі очікування Герберт Кікль таки стане федеральним канцлером Австрії, то на цій посаді він зможе заблокувати рішення в Європейській Раді. ЄС та його держави-члени уже знайомі з таким підходом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У минулому той блокував виділення допомоги Україні, хоч іноді лише тимчасово. В особі Герберта Кікля Орбан міг би знайти союзника на засіданнях Європейської Ради.

Партії Кікля та Орбана вже засідають разом у своїй групі в Європарламенті, яку вони заснували разом з колишнім прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Права фракція "Патріоти за Європу" є третьою за чисельністю групою в Європарламенті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан і голова АПС Герберт Кікль на заснуванні правої парламентської групи ЄС "Патріоти за Європу", 30 червня 2024 року Фото: Tobias Steinmaurer/APA/picturedesk/picture alliance

Але навіть якщо Герберт Кікль не стане канцлером, сильна АПС все одно матиме вплив на австрійську політику в ЄС, вважає політологиня Штайнер-Геммерле. За її словами, АНП вже є менш проєвропейською, ніж у 1990-х роках. Тож Штайнер-Геммерле припускає, що це посилиться в разі її можливої коаліції з АПС.

У понеділок після виборів, як це водиться у Брюсселі, Європейська Комісія не прокоментувала результати виборів. Та попри це результат коаліційних переговорів у Відні має цікавити не лише австрійців.