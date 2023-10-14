Референдум: Австралійці відкинули розширення прав аборигенів

На референдумі австралійці проголосували проти розширення прав корінних народів. Уряд пропонував створити спеціальний комітет у парламенті, який представляв би аборигенів країни.

Жителі Австралії на референдумі в суботу, 14 жовтня, виступили проти визнання корінних народів у конституції, зокрема закріплення за аборигенами та мешканцями островів Торресової протоки права особливого голосу.

Корінні австралійці складають 3,8 відсотка від 26-мільйонного населення країни. Вони живуть на цій землі близько 60 тисяч років. Водночас вони не згадуються в конституції, а за більшістю соціально-економічних показників є найбільш знедоленою групою населення в країні, зауважує AFP.

Австралійський уряд пропонував створити спеціальний консультативний комітет "Голос" у парламенті, який представляв би корінне населення, думка та голос якого враховувались би при визначенні політики влади щодо нього.

Противники пропозиції стверджували, що такий підхід розділить австралійців за расовою ознакою, не зменшуючи при цьому несприятливого становища корінних народів, пише Associated Press.

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Сумний день, але не кінець шляху

Після підрахунку 88 відсотків бюлетенів, "проти" виступають близько 59 відсотків, "за" - близько 40.

Міністерка в справах корінних австралійців Лінда Берні - перша жінка-аборигенка, обрана до Палати представників, - прокоментувала результати референдуму так: "Сьогодні сумний день".

Провал плебісциту визнав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, який активно виступав за закріплення прав корінних жителів у конституції.

Він заявив, що це не той результат, на який він сподівався, але сказав, що країні доведеться шукати нові шляхи об'єднання: "Шлях нашої нації до примирення часто був важким. Сьогоднішній вечір - не кінець шляху і, звичайно, не кінець наших зусиль, спрямованих на об'єднання людей".

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