Австралія запроваджує санкції до ще 67 росіян, наближених до Путіна

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 6 квітня.

DW стежить за подіями четверга, 7 квітня (час київський).

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Австрія висилає чотирьох російських дипломатів за дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом, повідомив речник міністерства закордонних справ. Працівники дипломатичних установ РФ мають покинути країну до 12 квітня, зазначає агенція Reuters.

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Зустріч глав МЗС країн НАТО

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Австралія запроваджує санкції до ще 67 росіян через вторгнення РФ в Україну, повідомила міністерка закордонних справ Меріс Пейн. "Сьогодні я оголошую про подальші санкції до 67 осіб із російських еліт і олігархів, наближених до президента РФ Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії", - цитує звернення Пейн до журналістів у Брюсселі агенція Reuters.

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Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Організації Північноатлантичного договору глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав НАТО надати Києву всю необхідну зброю для боротьби з Росією. "Мій порядок денний дуже простий. У ньому всього три пункти: зброя, зброя і зброя. Я закликаю всіх союзників відкласти свої вагання, свої сумніви, та забезпечити Україну всім необхідним", - цитує Кулебу під час спілкування з журналістами в Брюсселі агенція AFP. Міністр розкритикував країни, які не дають Україні наступальну зброю, зокрема, за його словами, економічно потужна Німеччина "може зробити більше".

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість в тому, що союзники "задовольнять потребу України в системах протиповітряної оборони, протитанкової зброї, легшого, а також важкого озброєння та багатьох інших видів підтримки". Своєю чергою міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін "уважно розглядає з партнерами шляхи підтримки України в майбутньому, більш інтенсивно та скоординовано".

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Від початку війни в Україні загинули 167 дітей, 297 були поранені внаслідок збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора України. При цьому зазначається, що цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджені 928 закладів освіти, 84 з них зруйновані повністю.

++08.56++

Сенат США (верхня палата парламенту) пізно ввечері 6 квітня одноголосно схвалив закон про запровадження програми ленд-лізу для України, повідомляє видання Politico. Тепер документ має розглянути Палата представників (нижня палата Конгресу США). В разі остаточного схвалення закон про ленд-ліз дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Документ дозволяє давати обладнання без оплати, заплатити США можна буде пізніше.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.

++08.32++

Великобританія відправить Україні бронетехніку, повідомляє британське видання The Times із посиланням на джерела. Серед варіантів, які розглядає міністерство оборони, - захищені патрульні машини Mastiff і автомобілі на зразок Jackal, які можна використовувати як розвідувальні або далекобійні патрулі. Ці авто можуть сприяти просуванню вперед українських сил, наголошує видання.

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++08.00++

6 квітня біля селища Липова Долина на Сумщині Збройні сили України збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. За його словами, рештки ракети впали в районі селища.

Також у цьому районі фахівці знайшли та знищили 27 касетних елементів ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500, додав Живицький. "Вони могли здетонувати у будь-який час", - наголосив він.

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

++07.30++

Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках в областях РФ, що межують з Україною. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. "Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення", - йдеться у повідомленні в Facebook.

За даними генштабу, командування збройних сил Росії далі шукає вирішення питання поповнення своїх підрозділів людськими ресурсами. Зокрема, російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов'язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. "Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки терміном на три місяці. Також, на території так званої Придністровсько-молдовської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство", - йдеться у зведенні.

++06.20++

Про збільшення кількості голодуючих у світі через війну РФ в Україні повідомляє і Всесвітня продовольча програма ООН. За оцінками цієї організації, майже 50 мільйонів людей страждатимуть від голоду - на додаток до тих 275 мільйонів, які уже є і потребують допомоги. "Залежно від тривалості цієї війни, голодувати можуть від 33 до 47 мільйонів людей", - сказав директор ВПП у Німеччині Мартін Фрік (Martin Frick).

++05.45++

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило, що допомогло доставити в Україну 5000 комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX, повідомляє CNN. Ці термінали, за даними USAID, повинні забезпечити в Україні можливість комунікації як усередині країни, так і з зовнішнім світом, "навіть якщо жорстока агресія Путіна порушить оптоволоконну або стільникову інфраструктуру зв'язку".

++05.10++

Президент Франції Еммануель Макрон назвав необґрунтованою критику польського прем'єра Матеуша Моравецького у свій бік через переговори з Володимиром Путіним. "Я повністю беру на себе відповідальність за те, що постійно спілкувався з президентом Путіним. Я робив це без наївності ще у 2017 році. Я ніколи не був співучасником, на відміну від інших. Я думаю, що це мій обов'язок", - заявив Макрон.

++04.45++

За оцінками міжнародної організації допомоги Deutsche Welthungerhilfe, продовольча криза внаслідок війни в Україні призведе до масової міграції з найбідніших країн. Генеральний секретар організації Маттіас Моґґе (Mathias Mogge) заявив у зв'язку з цим про очікуване посилення міграційного тиску на Європу. З початку війни ціни на зерно, яке значною мірою імпортується з Росії та України, вже зросли на 70 відсотків.

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++04.10++

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з Росією немає сенсу вести діалог. Євросоюзу потрібно пред'явити Володимиру Путіну "дуже жорсткі умови", заявив Дуда в інтерв'ю телеканалу СNN. На його думку, діалог з Москвою, який не приносить конкретних результатів, лише дозволяє їй виграти час".

++03.35++

Німеччина не повинна допустити, щоб війна в Україні торкнулася німецького суспільства, заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Ми повинні протистояти російській брехні та пропаганді", - заявила Фезер в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Вона нагадала, що у Німеччині з початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано 308 злочинних дій проти вихідців із Росії та 181 - проти українців. Йшлося переважно про образи та матеріальні збитки. "Для нас зрозуміло: ми захищаємо кожну людину в нашій країні", - наголосила очільниця МВС Німеччини.

++02.55++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає за необхідне перелаштувати міжнародну архітектуру безпеки. "Ми не можемо більше працювати в рамках застарілих угод з Росією, які вона відверто ігнорує та підриває", - написала Трасс у коментарі для газети The Telegraph.

++02.20++

Влада Хорватії вирішила вислати з країни частину дипломатичної місії Росії через розв'язану нею війну в Україні. Про це міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман повідомив на полях засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.

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Видання The New York Times підтвердило справжність відео, яке потрапило в мережу 4 квітня, на якому українські військові пострілами впритул вбивають поранених російських солдатів. За даними видання, відео було знято неподалік села Дмитрівка на захід від Києва. Раніше vіноборони України повідомляло про знищення у цих місцях російської колони.

++01.15++

У звільненому місті Гостомелі, а також у навколишніх населених пунктах вводять посилену комендантську годину, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня. Жителям категорично заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом та пішки. Зазначається, що тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці могли деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.

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Український президент Володимир Зеленський визнав недостатніми західні санкції, запроваджені 6 квітня щодо Росії. "Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження. Цей пакет має ефектний вигляд. Але цього замало", - заявив він у відеозверненні.

Зеленський наполягає на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів та на відмови демократичного світу від російської нафти. "Саме нафтовий експорт - це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території", - наголосив Зеленський.

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Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких постачань, заявила міністерка оборони ФРН. "З Німеччини вже надійшли в Україну великі обсяги зброї. І ми щодня наполегливо працюємо, щоб дати їй іще більше. Тому ми постійно на зв'язку з урядом України [...] Але ми не говоримо про деталі, на що є причина: Україна нас про це чітко попросила", - цитує промову міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт (Christine Lambrecht) у Бундестазі посольство ФРН в Україні.

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