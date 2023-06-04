Австралія створить морський парк розміром з Іспанію

Влада Австралії вирішила збільшити морський парк на острові Маккуорі втричі, в результаті чого його загальна площа становитиме майже 475,5 тисячі квадратних кілометрів.

Австралія планує створити навколо віддалених островів біля свого південно-східного узбережжя морський парк розміром майже з Іспанію. Про це у неділю, 4 червня, пише агентство AFP із посиланням на австралійський уряд.

У планах влади - збільшити морський парк на острові Маккуорі втричі, в результаті чого загальна площа під охороною становитиме 475 465 квадратних кілометрів. Це територія, яка приблизно дорівнює площі Іспанії або Камеруну і набагато більша за В'єтнам чи Японію, зауважує агенція.

Маккуорі - "дивосвіт дикої природи"

Острів є субантарктичним науковим центром. Він знаходиться між Австралією та Антарктидою і є домом для королівських пінгвінів і морських котиків.

За словами міністерки довкілля Австралії Тані Пліберсек, ця територія буде повністю закрита для рибальства, видобутку корисних копалин та інших видів видобувної діяльності. "Острів Маккуорі - виняткове місце. Це віддалений дивосвіт дикої природи - критично важливе середовище для розмноження мільйонів морських птахів, тюленів і пінгвінів", - зазначила вона.

Екологічні організації підтримали план австралійського уряду. Вони були занепокоєні тим, що ця територія може стати мішенню для видобутку корисних копалин на морському дні та несталого комерційного рибальства.

Захист Австралією Великого бар'єрного рифу

На початку року уряд Австралії оголосив виділення 700 мільйонів доларів на покращення стану унікальної екосистеми Великого бар'єрного рифу. Половина коштів піде на роботу з ґрунтом уздовж північно-східного узбережжя Австралії для ліквідації ерозії та зменшення кількості стічних вод, які містять пестициди.

Великий бар'єрний риф - це найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі біля узбережжя австралійського штату Квінсленд. За кілька останніх років риф сильно постраждав від спеки. Висока температура води спричиняє загибель водоростей на коралі. Сам корал при цьому лишається неушкодженим і набуває характерного білого кольору.