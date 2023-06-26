Австралія передасть Україні 28 бронетранспортерів M113

ЗСУ отримають від Австралії військову допомогу на ще 74 мільйони доларів. Вона включатиме 70 одиниць військової техніки та артилерійські боєприпаси.

Уряд Австралії схвалив у понеділок, 26 червня, виділення Україні нової військової допомоги на 110 мільйонів австралійських доларів (73,5 мільйона доларів).

Як повідомляється на сайті австралійського уряду , допомога відповідає запитам України на транспортні засоби та боєприпаси. Збройні сили України (ЗСУ) отримають 70 одиниць військової техніки: 28 бронеавтомобілів М113, 14 машин спеціального призначення, 28 вантажівок MAN 40M і 14 причепів. Також Австралія передасть Україні неназвану кількість артилерійських снарядів калібру 105 міліметрів.

Крім того, 10 мільйонів австралійських доларів (майже 6,7 мільйона доларів) передадуть на гуманітарні потреби України, а з метою економічної підтримки Австралія зобов'язалася продовжити ще на рік безмитний доступ для українських товарів.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Австралія виділила на підтримку України 790 мільйонів австралійських доларів, з яких 610 мільйонів - на військові потреби.

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Верховний суд Австралії відхилив позов РФ

Крім того, в понеділок Верховний суд Австралії відхилив позов Росії на розірвання австралійським урядом договору оренди землі поблизу будівлі парламенту в Канберрі, де РФ збиралася збудувати нове посольство.

Суд також зобов'язав російського дипломата припинити його акцію протесту на цій ділянці та покинути її. Він уже виконав це рішення, повідомляє агенція AFP.