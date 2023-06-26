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Австралія передасть Україні 28 бронетранспортерів M113

Олександр Куницький
3 год. тому

ЗСУ отримають від Австралії військову допомогу на ще 74 мільйони доларів. Вона включатиме 70 одиниць військової техніки та артилерійські боєприпаси.

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У новий пакет військової допомоги Україні від Австралії увійдуть артилерійські снаряди калібру 105 мм.
У новий пакет військової допомоги Україні від Австралії увійдуть артилерійські снаряди калібру 105 мм.Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Уряд Австралії схвалив у понеділок, 26 червня, виділення Україні нової військової допомоги на  110 мільйонів австралійських доларів (73,5 мільйона доларів).

Як повідомляється на сайті австралійського уряду, допомога відповідає запитам України на транспортні засоби та боєприпаси. Збройні сили України (ЗСУ) отримають 70 одиниць військової техніки: 28 бронеавтомобілів М113, 14 машин спеціального призначення, 28 вантажівок MAN 40M і 14 причепів. Також Австралія передасть Україні неназвану кількість артилерійських снарядів калібру 105 міліметрів.

Крім того, 10 мільйонів австралійських доларів (майже 6,7 мільйона доларів) передадуть на гуманітарні потреби України, а з метою економічної підтримки Австралія зобов'язалася продовжити ще на рік безмитний доступ для українських товарів.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Австралія виділила на підтримку України 790 мільйонів австралійських доларів, з яких 610 мільйонів - на військові потреби. 

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Верховний суд Австралії відхилив позов РФ

Крім того, в понеділок Верховний суд Австралії відхилив позов Росії на розірвання австралійським урядом договору оренди землі поблизу будівлі парламенту в Канберрі, де РФ збиралася збудувати нове посольство.

Суд також зобов'язав російського дипломата припинити його акцію протесту на цій ділянці та покинути її. Він уже виконав це рішення, повідомляє агенція AFP.

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