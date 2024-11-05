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Австралія передає Україні військові катери

Валерій Сааков
5 листопада 2024 р.

У новому пакеті військової допомоги Австралія передасть Україні 14 військових катерів. Вони мають посилити морську й прибережну оборону України, повідомили в австралійському уряді.

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Австралійські ВМС під час спільних навчань
Австралійські ВМС під час спільних навчань у Південнокитайському морі (квітень 2024 року)Фото: Armed Forces of the Philippines/AP/dpa/picture alliance

Уряд Австралії оголосив видіння Україні нового пакета військової допомоги, в межах якого Канберра передасть Києву 14 військових катерів на загальну суму 14 мільйонів доларів США. Як повідомляє сайт австралійського уряду, це рішення унаочнює підтримку урядом прем'єра Ентоні Албанізі оборонних зусиль України у протистоянні російській агресії.

У Канберрі переконані, що ці катери "допоможуть зміцнити морську і прибережну оборону України". 

Австралія обіцяє надавати активну оборонну підтримку Україні 

В австралійському уряді запевнили, що Канберра й надалі залишається рішуче налаштованою підтримувати Україну в її оборонній війні. Також австралійський уряд не сумнівається, що подальша підтримка України - "в інтересах Австралії".

У жовтні Канберра оголосилапередачу Україні 49 танків американського виробництва  M1A1 Abrams. Також днями австралійські ЗМІ повідомили, що Канберра передала Україні керовані бомби JDAM-ER, які були списані з озброєння австрійських ВПС.

Крім того, раніше Сили оборони України отримували від Австралії артсистеми, бронетехніку й інше важливе оснащення й спорядження.

Загалом з лютого 2022 року Австралія виділила понад 1,3 мільярда доларів на військову допомогу та понад 1,5 мільярда на загальну підтримку уряду України, констатували в австралійському уряді.

Крім того, Австралія запровадила широкі секторальні санкції проти РФ і Білорусі.

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