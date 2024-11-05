Австралія передає Україні військові катери

У новому пакеті військової допомоги Австралія передасть Україні 14 військових катерів. Вони мають посилити морську й прибережну оборону України, повідомили в австралійському уряді.

Уряд Австралії оголосив видіння Україні нового пакета військової допомоги, в межах якого Канберра передасть Києву 14 військових катерів на загальну суму 14 мільйонів доларів США. Як повідомляє сайт австралійського уряду , це рішення унаочнює підтримку урядом прем'єра Ентоні Албанізі оборонних зусиль України у протистоянні російській агресії.

У Канберрі переконані, що ці катери "допоможуть зміцнити морську і прибережну оборону України".

Австралія обіцяє надавати активну оборонну підтримку Україні

В австралійському уряді запевнили, що Канберра й надалі залишається рішуче налаштованою підтримувати Україну в її оборонній війні. Також австралійський уряд не сумнівається, що подальша підтримка України - "в інтересах Австралії".

У жовтні Канберра оголосилапередачу Україні 49 танків американського виробництва M1A1 Abrams. Також днями австралійські ЗМІ повідомили , що Канберра передала Україні керовані бомби JDAM-ER, які були списані з озброєння австрійських ВПС.

Крім того, раніше Сили оборони України отримували від Австралії артсистеми, бронетехніку й інше важливе оснащення й спорядження.

Загалом з лютого 2022 року Австралія виділила понад 1,3 мільярда доларів на військову допомогу та понад 1,5 мільярда на загальну підтримку уряду України, констатували в австралійському уряді.

Крім того, Австралія запровадила широкі секторальні санкції проти РФ і Білорусі.