Австралія купить у США понад 200 ракет Tomahawk

Австралія в рамках найбільшої модернізації армії закупить крилаті ракети Tomahawk на 830 мільйонів доларів. Ці ракети є на озброєнні лише у США і Великобританії.

Австралія планує закупити у Сполучених Штатів Америки понад 200 крилатих ракет Tomahawk на суму понад 830 мільйонів доларів, повідомляє агентство AFP із посиланням на міністерство оборони Австралії в понеділок, 21 серпня.

"Австралія інвестує у свої збройні сили, щоб "утримати потенційних супротивників подалі від наших берегів і забезпечити безпеку Австралії в складному і невизначеному світі, в якому ми живемо сьогодні", - заявив міністр оборони країни Річард Марлес.

Ракети, які закуповуються в рамках найбільшої за останні десятиліття реформи армії, покликані "тримати на відстані" таких супротивників, як Китай, зазначає AFP. Австралія стане третьою країною, у якої на озброєнні будуть ракети Tomahawk - поряд зі США і Великобританією.

Австралія також закупить понад 100 ракет іншого типу

Ракети Tomahawk мають дальність понад 1000 кілометрів. Планується, що ними оснастять австралійські есмінці Hobart. Крім того, ракети можуть використовувати атомні підводні човни, які Австралія планує закупити у США в рамках оборонного альянсу AUKUS, до якого, окрім Австралії та США, входить також Великобританія.

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За словами міністра оборони, крім ракет Tomahawk Австралія витратить 431 мільйон австралійських доларів на купівлю у США понад 60 сучасних ракет із протирадіаційним наведенням. Також уряд придбає протитанкові керовані ракети великої дальності на суму понад 50 мільйонів австралійських доларів.