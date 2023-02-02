  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Єлизавета ІІ на австралійських купюрах
Єлизавета ІІ на австралійських купюрахФото: Mark Baker/AP Photo/picture alliance
ПолітикаАвстралія

Австралія прибере портрет британського монарха з банкнот

Ольга Журавльова
52 хв. тому

Після смерті королеви Єлизавети II центральний банк Австралії не стане друкувати на банкнотах її наступника Чарльза ІІІ. Замість нього на п'ятидоларовій купюрі з'явиться зображення корінних жителів.

https://p.dw.com/p/4N0HY

Австралія прибере портрет британського монарха зі своїх банкнот і замінить зображення покійної королеви Єлизавети II на п'ятидоларовій купюрі на дизайн, який вшановує історію та культуру корінних народів. Про це повідомив австралійський центральний банк у четвер, 2 лютого.

Рішення не зображати нового короля Чарльза ІІІ означає, що на австралійських паперових грошах не буде більше жодного монарха. При цьому портрет Чарльза залишиться ще на монетах.

Центральний банк заявив, що таке рішення підтримав лейбористський уряд прем'єр-міністра Ентоні Албаніза, який виступає за перехід до австралійської республіки.

Читайте також: "Не мій король" - тихий протест в охопленій жалобою Великобританії

Австралія є конституційною монархією, главою котрої є король Чарльз III, роль якого є значною мірою символічною.

Смерть королеви Єлизавети минулого року відновила дебати в Австралії про форму правління. Зокрема, деякі групи корінних народів протестували проти колоніального впливу Великобританії, закликаючи до скасування монархії, нагадує агентство AFP.

На референдумі 1999 року виборці Австралії з невеликою перевагою проголосували за збереження британського монарха на посаді глави держави. 

Читайте також: Принц Гаррі, його книжка й двобій з британською пресою

Чарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопак

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель

Фон дер Ляєн і Боррель прибули до Києва (онлайн)

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Конфлікти21 год. тому06:01 хв.
external

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Конфлікти21 год. тому01:55 хв.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

Конфлікти31 січня 2023 р.
Німецький бойовий танк Leopard 2A6

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Технології31 січня 2023 р.
external

Діти у підвалах Бахмута

Діти у підвалах Бахмута

Конфлікти31 січня 2023 р.01:35 хв.
Жінка вишиває рушник

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Суспільство31 січня 2023 р.
На головну сторінку