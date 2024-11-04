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Авіаудари РФ по Харкову: є руйнування й постраждалі

Валерій Сааков
4 листопада 2024 р.

Російська авіація скинула КАБи на Харків. Вибухи пролунали як у межі міста, так і в околицях. У ДСНС нарахували 13 постраждалих.

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Наслідки одного з ударів РФ по Харкову
Наслідки одного з ударів РФ по Харкову, 28 жовтня 2024 рокуФото: George Ivanchenko/AA/picture alliance

Унаслідок авіаударів російської армії по Харкову та його передмістю, завданих ввечері у неділю, 3 листопада, постраждало не менше 13 осіб. Такі дані оприлюднила зранку понеділка, 4 листопада, пресслужба ДСНС

Згідно з наявними даними, одне з влучань сталося неподалік житлової забудови Шевченківського району Харкова. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші об'єкти.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. Обійшлося без постраждалих, але ударною хвилею повибивало шибки, писав мер міста у Telegram-каналі.

Ввечері 3 листопада війська РФ скоїли масивний обстріл керованими авіабомбами (КАБами) як самого Харкова, так і його передмістя. Повідомлялося, зокрема, про влучення однієї з бомб в лісосмугу, про що писав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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