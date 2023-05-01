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Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMA Wire/IMAGO
КонфліктиУкраїна

Авіаудари 1 травня: на Чернігівщині загинула дитина

Ольга Журавльова
30 хв. тому

Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на Чернігівщині, загинула дитина. Атаки на цивільні об'єкти також зафіксували у Запорізькій, Харківський та Херсонській областях.

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Російські сили у понеділок, 1 травня, завдали нових атак по українських регіонах. На Чернігівщині обстріляли Новгород-Сіверський район, що межує з РФ. Внаслідок атаки загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - написав він у Telegram.

"Зафіксовано пуски 2 керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по н.п. Лизунівка. Унаслідок авіаудару загинула 1 дитина (2009 р.н.) та, попередньо, поранено ще 2 цивільних осіб", - поінформували в оперативному командуванні "Північ".

У Херсоні поранений цивільний мешканець через атаку на житлові квартали. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто за ствольної артилерії, а також атакували керованими авіабомбами село Кизомис. Кількість постраждалих уточнюється.

На Харківщині обстріляли село Кучерівка. "Зруйновано приватний будинок і поранено його власника - 65-річного чоловіка", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Також цього дня російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Запорізької області, три людини отримали поранення, повідомляють у Офісі генпрокурора.

За даними генштабу ЗСУ, росіяни завдали упродовж доби 19 ракетних ударів (українські військові знищили 15 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), 13 авіаударів та здійснили 13 обстрілів з РСЗВ. "Є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура", - розповіли в генштабі.

Нагадаємо, що у ніч на 1 травня російські ракети та дрони атакували Київ.

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Наслідки російського ракетного удару по Умані та Дніпру

 

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Російський танк на Чернігівщині

Авіаудари 1 травня: на Чернігівщині загинула дитина

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