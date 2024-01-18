Авіаудар РФ знищив під'їзд багатоповерхівки на Запоріжжі

Російські бомби поцілили в багатоповерховий будинок в Оріхові, знищивши цілий під'їзд.

Війська РФ нанесли вдень в четвер, 18 січня, шість авіаційних ударів по місту Оріхів Запорізької області.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко, бомби поцілили у багатоповерховий будинок і нежитлові будівлі. За його словами, у висотці знищений цілий під'їзд.

"Гори будівельного сміття - все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя. Місця ударів обстежують спеціалісти", - написав він у Telegram.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як повідомлялося, вночі війська РФ атакували Україну 33 дронами типу Shahed. Безпілотники поцілили, зокрема, по житлових кварталах Херсона, пошкодивши багатоповерхівки та поранивши жінку.

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