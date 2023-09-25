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Авіаудар РФ по ЖЕКу в Бериславі: загинули троє людей

Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

У Бериславі на Херсонщині через російську авіабомбу загинули троє людей. В районі триває обов'язкова евакуація сімей з дітьми.

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Наслідки російських авіаударів по Херсону (фото з архіву)
Наслідки російських авіаударів по Херсону (фото з архіву)Фото: Nina Lyashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance

Зранку в понеділок, 25 вересня, війська РФ нанесли авіаційний удар по Бериславу Херсонської області.

"Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори (ЖЕК)", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

На місці загинули двоє людей, які перебували в приміщенні: 73-річний чоловік і 70-річна жінка. Пізніше стало відомо, що від отриманих травм у лікарні помер 55-річний чоловік.

Ще одна 59-річна жінка залишається з пораненнями в лікарні. 

Обов'язкова евакуація

Берислав входить до переліку населених пунктів, з яких, через інтенсивні обстріли підлягають обов'язковій евакуації сім'ї з дітьми.

Всього таких пунктів 31. В ефірі національного телемарафону Прокудін вкотре нагадав, що влада готова допомогти родинам з виїздом та облаштуванням на новому місці проживання.

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