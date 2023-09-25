Авіаудар РФ по ЖЕКу в Бериславі: загинули троє людей

У Бериславі на Херсонщині через російську авіабомбу загинули троє людей. В районі триває обов'язкова евакуація сімей з дітьми.

Зранку в понеділок, 25 вересня, війська РФ нанесли авіаційний удар по Бериславу Херсонської області.

"Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори (ЖЕК)", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

На місці загинули двоє людей, які перебували в приміщенні: 73-річний чоловік і 70-річна жінка. Пізніше стало відомо, що від отриманих травм у лікарні помер 55-річний чоловік.

Ще одна 59-річна жінка залишається з пораненнями в лікарні.

Обов'язкова евакуація

Берислав входить до переліку населених пунктів, з яких, через інтенсивні обстріли підлягають обов'язковій евакуації сім'ї з дітьми.

Всього таких пунктів 31. В ефірі національного телемарафону Прокудін вкотре нагадав, що влада готова допомогти родинам з виїздом та облаштуванням на новому місці проживання.