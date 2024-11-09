Авіаудар РФ по Куп'янську: двоє загиблих, один поранений

Авіаудар РФ по Куп'янську: двоє загиблих, один поранений9 листопада 2024 р.
Близько 11:00 у суботу, 9 листопада, російські війська завдали авіаудару по Куп'янську Харківської області, попередньо, керованою авіабомбою (КАБ-1500). Унаслідок атаки загинули двоє людей, 61-річний чоловік отримав поранення, повідомила Харківська обласна прокуратура.
"На двох перехожих - чоловіка та жінку - впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються", - повідомили в прокуратурі.
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Крім того, пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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