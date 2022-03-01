Авіаудар по Житомиру: є загиблі

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 1 березня читайте тут.

DW стежить за подіями середи, 2 березня з 00.00 (час київський)

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В ЄС узгодили відключення деяких російських банків від системи Swift. Також на Раді ЄС дали "зелене світло" для закриття російських держдавних каналів RT та Sputnik на території Європейськогно Союзу.

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Велика сімка готова до подальшого здійснення фінансового тиску на Росію, оголосилоа міністерка фінансів США Джанет Єллєн. Буде скликана робоча група, що сконцентрується на замороженні та конфіскації активів багатіїв з Росії, заявила Єллєн після засідання міністрів фінансів країн G7 та глави Європейського центробанку.

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Фіннагляд Австрії заборонив на розпорядження Європейського ценетробанку здійснювати діяльність "дочці" російського "Сбербанку" Sberbank Europe AG", що у Відні. Рішення набуває чинності негайно.

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Російські війська нанесли авіаудар по Житомиру. Це сталось 1 березня близько 22:16, повідомляє ДСНС. За попередніми даними, загинули дві особи, травмовані троє. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди. Внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків, у трьох з яких виникла пожежа та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.

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Співпрацювати з Росією відмовився американський автовиробник Ford. Своє рішення компанія обґрунтувала вторгненням РФ до України та загрозою миру та безпеки, яка є її наслідком. Рішення про вихід з російського ринку виконуватиметься негайно, наголосили в компанії. Через фонд допомоги компанія перекаже на потреби українців 100 тисяч доларів, інформує dpa.

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Туреччина відхилила запити Росії на проходження військових кораблів через протоки у Чорне море. Запити надавались 27 та 28 лютого. Про відповідні рішення турецького уряду повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на засіданні Генеральної Асамблеї ООН заявила главі МЗС Росії Лаврову: "Ваші танки не привозять воду. Ваші танки не привозять дитяче харчування. Ваші танки не привозять мир. Ваші танки несуть тільки смерть і розруху". Представники РФ на різних рівнях наполегливо розповідають, що в Україні Росія проводить мирну операцію і здійснює захист прав людини, які порушує Україна.

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