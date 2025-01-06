Авіатроща AZAL: Алієв знову вимагає покарати винних в РФ

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що провина за катастрофу лежить на представниках РФ і вчергове закликав покарати винних. "Ми вимагаємо людської поведінки", - заявив він.

Провина за падіння літака Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахському Актау та загибель 38 людей лежить на представниках РФ, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з родинами загиблих членів екіпажу та бортпровідників, які вижили, пише держагенція "Азертадж" у понеділок, 6 січня. Азербайджан вимагає покарання для винних і "людської поведінки", заявив він.

"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарати винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - заявив Алієв.

За його словами, наразі триває процес розшифровки чорних скриньок, і вже найближчим часом буде відомий попередній результат. "(...) І все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, звісно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - наголосив глава Азербайджану.

Авіакатастрофа літака AZAL

Літак AZAL 25 грудня виконував рейс із Баку до Грозного і розбився поблизу Актау в Казахстані. На борту було 62 пасажири і п'ять членів екіпажу. 38 людей загинули. Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов одним з перших вказав, що борт був збитий російським зенітним ракетним комплексом (ЗРК) "Панцир-С1", розташованим на території РФ. 29 грудня це підтвердив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він закликав Москву визнати провину, притягти винних до відповідальності та сплатити компенсації.

Днем раніше президент РФ Володимир Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент", що "стався у російському повітряному просторі". Він заявив, що в районі Грозного літак Embraer 190 "неодноразово" намагався зайти на посадку тоді, коли російські системи протиповітряної оборони відбивали атаки безпілотників. Втім Путін напряму не визнав, що літак упав внаслідок впливу російської системи ППО.