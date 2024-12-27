За даними авіакомпанії, лайнер, що розбився, було випущено 2013 року, і в жовтні 2024 року він пройшов повний техогляд. Embraer-190 вважається досить безпечними. До аварії в Актау в усьому світі було всього три авіакатастрофи лайнерів цього типу, що супроводжувалися загибеллю пасажирів. В одному випадку йшлося про теракт.