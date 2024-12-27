Авіакатастрофа в Казахстані літака Azerbaijan Airlines
Літак азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що виконував рейс із Баку до Грозного, розбився вранці 25 грудня поблизу міста Актау. Подробиці авіакатастрофи та версії - у фотогалереї DW.
Не долетів до посадкової смуги
Літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що виконував рейс J28243 з Баку до Грозного, розбився вранці 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані. Лайнер намагався здійснити вимушену посадку після того, як диспетчери відмовили йому в посадці в Грозному і Махачкалі. Не долетівши до аеропорту Актау кілька кілометрів, літак жорстко приземлився в степу, вибухнув і загорівся.
Носова частина згоріла повністю
Унаслідок вибуху носова частина повністю вигоріла. За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 62 пасажири і 5 членів екіпажу. Серед них громадяни Азербайджану, Російської Федерації, Казахстану та Киргизстану. Як заявив віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв, унаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб.
Врятувалися ті, хто були в хвості літака
Після приземлення хвостова частина лайнера відвалилася і вціліла. Саме в ній, за попередніми даними, перебували, як мінімум, 29 пасажирів, які вижили. Їх доправили в лікарню Актау, їхні імена опублікувало казахстанське МОЗ. Серед них - 11-річна дівчинка з Німеччини.
Версія про зграю птахів
Розслідування авіакатастрофи проводить влада Казахстану за участю представників Азербайджану та Бразилії. Водночас російські ЗМІ, з посиланням на речника "Росавіації" Артема Кореняка, опублікували версію про те, що лайнер зазнав ушкоджень через зіткнення зі зграєю птахів і змушений був іти на запасний аеродром в Актау, бо в Грозному та Махачкалі посадка була неможлива через туман.
Отвори на обшивці
Після катастрофи літака рятувальники звернули увагу на численні невеликі отвори на обшивці літака, що могли стати результатом влучання елементів ураження бойової частини ракети. Площини горизонтальних і вертикальних рулів пробиті наскрізь. Один із пасажирів, який вижив, розповів, що чув вибух поза літаком. "Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла", - заявив він.
Відбивали атаку дронів
Кілька європейських ЗМІ, посилаючись на джерела в Баку, повідомили, що причиною аварії стала російська ракета, що вибухнула поруч із лайнером. За однією з версій, йдеться про роботу системи ППО "Панцир-С", що використовувалася 25 грудня для відбиття атаки дронів на Грозний. Крім того, тимчасове зникнення літака з радарів може пояснюватися використанням російськими військовими систем РЕБ.
В Азербайджані оголошено жалобу
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив 26 грудня днем жалоби в країні. Глава Азербайджану, який летів до Санкт-Петербурга, де мала відбутися щорічна неформальна зустріч глав держав СНД, наказав розвернути лайнер і повернувся в Баку. Одразу кілька авіакомпаній, включно з ізраїльською El Al, оголосили, що припиняють польоти в Росію до з'ясування обставин авіакатастрофи в Актау.
Embraer-190 - безпечний літак
За даними авіакомпанії, лайнер, що розбився, було випущено 2013 року, і в жовтні 2024 року він пройшов повний техогляд. Embraer-190 вважається досить безпечними. До аварії в Актау в усьому світі було всього три авіакатастрофи лайнерів цього типу, що супроводжувалися загибеллю пасажирів. В одному випадку йшлося про теракт.