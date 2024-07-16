Аварійні відключення світла застосували в семи областях

Через вихід з ладу обладнання на одному з енергетичних об'єктів у системі збільшився дефіцит енергії. "Укренерго" застосувало аварійні відключення в сімох регіонах.

Вночі у вівторок, 16 липня, вийшло з ладу обладнання на одному з енергетичних об'єктів. Через збільшення дефіциту енергії в системі компанія "Укренерго" повідомила, що в семи областях застосовуються аварійні відключення: у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській та Кіровоградській.

В інших регіонах діють чотири черги графіків відключень світла протягом всієї доби.

"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - йдеться в заяві компанії.

Пік споживання через аномальну спеку

Критична ситуація зі світлом склалась через цілеспрямовані масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі. До того ж влітку проходить плановий щорічний ремонт енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС). А останнім часом обленерго також значно посилюють обмеження через аномальну спеку, під час якої зростає споживання електроенергії. Напередодні в "Укренерго" повідомили, що через спеку споживання електрики в Україні досягло піку.

У компанії прогнозують, що ситуація покращиться наприкінці липня, коли температура знизиться й збільшиться доступна генерація в системі.