  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
СуспільствоУкраїна

Аварійні відключення світла застосували в семи областях

Євгенія Наконечна
16 липня 2024 р.

Через вихід з ладу обладнання на одному з енергетичних об'єктів у системі збільшився дефіцит енергії. "Укренерго" застосувало аварійні відключення в сімох регіонах.

https://p.dw.com/p/4iME7
Київ без електроенергії в червні 2024
Київ під час відключень світла (фото з архіву)Фото: Danylo Antoniuk/AA/picture alliance

Вночі у вівторок, 16 липня, вийшло з ладу обладнання на одному з енергетичних об'єктів. Через збільшення дефіциту енергії в системі компанія "Укренерго" повідомила, що в семи областях застосовуються аварійні відключення: у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській та Кіровоградській.

В інших регіонах діють чотири черги графіків відключень світла протягом всієї доби.

"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - йдеться в заяві компанії. 

Пік споживання через аномальну спеку

Критична ситуація зі світлом склалась через цілеспрямовані масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі. До того ж влітку проходить плановий щорічний ремонт енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС). А останнім часом обленерго також значно посилюють обмеження через аномальну спеку, під час якої зростає споживання електроенергії. Напередодні в "Укренерго" повідомили, що через спеку споживання електрики в Україні досягло піку.

У компанії прогнозують, що ситуація покращиться наприкінці липня, коли температура знизиться й збільшиться доступна генерація в системі.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Харків під час відключення світла навесні 2024 року (фото з архіву)

В Україні перевірять застосування графіків відключень електроенергії

В Україні перевірять застосування графіків відключень електроенергії

Держенергонагляд перевірить, як обленерго застосовують графіки погодинних відключень та справедливість розподілу електроенергії в областях. Перевірка пройде в Дніпропетровській області і ще у кількох регіонах.
Суспільство11 липня 2024 р.
Лампи розжарення (символічне фото)

Літні відключення світла - репетиція зимових блекаутів?

Літні відключення світла - репетиція зимових блекаутів?

Через наслідки російських атак на українську енергетику економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців в наступні роки, кажуть в уряді. Експерти закликають уже готуватися до важкої зими.
Економіка4 червня 2024 р.
Відключення електрики

Гендиректор Yasno: Взимку світло може бути 5-6 годин на добу

Гендиректор Yasno: Взимку світло може бути 5-6 годин на добу

Дефіцит генерації електроенергії взимку може сягнути 35 відсотків при нинішніх 15-25, тож "досить реально", що світло в будинках буде по 5-6 годин на день, каже Сергій Коваленко.
Конфлікти14 червня 2024 р.
Більше публікацій