Аварія танкерів: забруднено понад 250 км узбережжя Криму

Екологи застерігають, що нова хвиля наслідків для флори та фауни може настати вже навесні, а забруднення може сягти як берегів Одеси, так і Туреччини.

Забруднення мазутом внаслідок аварії російських танкерів в Чорному морі 15 грудня поширилося на понад 250 кілометрів узбережжя окупованого Росією Криму. Про це йдеться в матеріалі проєкту "Радіо Свобода "Крим. Реалії", оприлюдненому 7 січня.

Після розлому навпіл та затоплення у Керченській протоці двох російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили, за різними даними, близько 10 тисяч тонн мазуту, забруднення проявляються уздовж східного і південного узбережжя півострова, а також у Севастополі. Вони отруюють береги кримських курортів і вбивають тварин, зауважують в "Крим.Реалії".

За перші два тижні після аварії масштабні забруднення проявилися на узбережжі Анапи Краснодарського краю РФ, згодом вони з'явилися в Криму - у Керчі та Ленінському районі, через що окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації муніципального характеру. Лише за перші дні у Ленінському районі зібрали понад 60 тонн забрудненого піску і ґрунту.

Далі мазут поширився по береговій лінії острову Тузла, розташованому в Чорному морі. Активісти розчистили там понад 3,2 км берегової лінії від ураженого ґрунту та флори. На початку січня забруднення зафіксували вже на узбережжі Феодосії та Коктебеля, згодом - в Алушті та Судаку.

На півдні Криму, як з'ясували журналісти, масштаби забруднень поки зовнішньо непомітні, проте наслідки там вже відчутні: в Ялті, за даними окупаційної влади, від мазуту постраждали близько 200 птахів, що вказує на забрудненість води біля міста.

У Севастополі на початку січня також запровадили режим надзвичайної ситуації. Лише 6 січня з міста вивезли понад 90 тонн забрудненого грунту, а вже за кілька днів звітували про ще 100 тонн.

Мазут вже досяг заходу Криму

Забруднених нафтою птахів зафіксували і в Євпаторії, що розташована на західному узбережжі Криму. За словами екологів, забруднене пір'я практично позбавляє птахів можливості існування в природі, порушуючи їхню терморегуляцію та призводячи до смерті. Для порятунку птахів у Криму волонтери розгорнули спеціальні пункти, де відмивають пернатих від бруду, а згодом відправляють у місцеві зоопарки для реабілітації. Загалом туди вже надійшло понад 400 птахів, заявив власник зоопарків "Казка" і "Тайган" Олег Зубков.

Водночас, за оцінками українського вченого-біолога, начальника науково-дослідного відділу національного парку "Тузловські лимани" Івана Русєва, це не надто допомагає у порятунку птахів.

"Теоретично у птахів, які помиті і їх випускають, дуже мало шансів вижити. За моїми оцінками, виходячи з різної інформації, яку я отримую з різних частин світу, не менше 90 відсотків гине", - заявив він в ефірі "Крим.Реалії".

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Окрім птахів, гинуть і китоподібні

Непоправні наслідки має аварія і для інших представників фауни Криму. Так, на півострові зафіксували щонайменше 32 китоподібні особини, загибель яких може бути пов'язана з розливом російського мазуту в Керченській протоці.

Як вказують експерти, нових наслідків для екології аварія може набути вже навесні, коли мазут під впливом температури змінить форму. Ризик цього визнали і представники міністерства транспорту РФ, зазначивши, що аварія в Керченській протоці стала першою у світі катастрофою з "важким" топковим мазутом марки М100.

Його особливість в тому, що він застигає за температури +25, набуваючи щільності на рівні з водою, а то й важче. Тож, на відміну від інших нафтопродуктів, він не спливає на поверхню, а йде на дно або плаває в товщі води, йдеться у повідомленні відомства. "У світі немає випробуваних технологій з його видалення з товщі води", - визнали там.

Потенційна загроза для всього Азово-Чорноморського басейну

Попри застереження екологів, представники окупаційної влади пообіцяли ліквідувати наслідки катастрофи перед наступним курортним сезоном в Криму.

За оцінками українського зоолога Павла Гольдина, площа забруднення лише збільшуватиметься з часом, що становитиме потенційну загрозу всьому Азово-Чорноморському басейну. Зокрема, мазут може прибути як до берегів Одеси, так і Туреччини, зазначив він.