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Природа й екологіяУкраїна

Аварія танкерів: з узбережжя Криму зібрали 60 тонн мазуту

Дмитро Шварц
22 грудня 2024 р.

Регіональне "МНС" окупованого росіянами Криму заявило про вивезення понад 50 тонн мішків із мазутом після затоплення двох танкерів.

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Два російські нафтові танкери зазнали аварії біля Криму
Танкер РФ з мазутом Wolgoneft-212 у Керченській протоці пішов на дно через штормФото: Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP/dpa/picture alliance

Понад 50 тонн мішків із мазутом вивезено з узбережжя Чорного моря в окупованому росіянами Криму після розливу нафтопродуктів внаслідок катастрофи двох танкерів тиждень тому.

"На сьогоднішній день роботи завершено. На вісьмох дільницях було зібрано 2 016 мішків (60,3 тонн), вивезено - 1 675 мішків (50,6 тонн)", - йдеться у повідомленні регіонального "МНС" у неділю, 22 грудня.

Також повідомляється, що в неділю масляні плями локально виявили на восьми ділянках: сім на території Керчі та одну у Ленінському районі. На цих ділянках площа забруднення становила до 10 квадратних метрів.

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У Чорному морі гинуть дельфіни

Як повідомляється, з двох російських нафтових танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які вранці 15 грудня розломилися навпіл та затонули у Керченській протоці, все ще витікає мазут. Затонулі танкери перевозили по 4 тисячі тонн мазуту, наразі нафтопродукти вимиваються на пляжі на десятки кілометрів, зачіпаючи і окупований Крим, і Краснодарський край РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екологів, через аварію у Чорному морі гинуть дельфіни, зокрема, щонайменше одинадцять мертвих дельфінів виявили в Краснодарському краї. 

За повідомленнями, близько 8000 волонтерів зараз прибирають пляжі. Вони врятували  близько 700 птахів, покритих мазутом.

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