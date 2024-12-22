Аварія танкерів: з узбережжя Криму зібрали 60 тонн мазуту

Регіональне "МНС" окупованого росіянами Криму заявило про вивезення понад 50 тонн мішків із мазутом після затоплення двох танкерів.

Понад 50 тонн мішків із мазутом вивезено з узбережжя Чорного моря в окупованому росіянами Криму після розливу нафтопродуктів внаслідок катастрофи двох танкерів тиждень тому.

"На сьогоднішній день роботи завершено. На вісьмох дільницях було зібрано 2 016 мішків (60,3 тонн), вивезено - 1 675 мішків (50,6 тонн)", - йдеться у повідомленні регіонального "МНС" у неділю, 22 грудня.

Також повідомляється, що в неділю масляні плями локально виявили на восьми ділянках: сім на території Керчі та одну у Ленінському районі. На цих ділянках площа забруднення становила до 10 квадратних метрів.

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У Чорному морі гинуть дельфіни

Як повідомляється, з двох російських нафтових танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які вранці 15 грудня розломилися навпіл та затонули у Керченській протоці, все ще витікає мазут. Затонулі танкери перевозили по 4 тисячі тонн мазуту, наразі нафтопродукти вимиваються на пляжі на десятки кілометрів, зачіпаючи і окупований Крим, і Краснодарський край РФ.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екологів, через аварію у Чорному морі гинуть дельфіни, зокрема, щонайменше одинадцять мертвих дельфінів виявили в Краснодарському краї.

За повідомленнями, близько 8000 волонтерів зараз прибирають пляжі. Вони врятували близько 700 птахів, покритих мазутом.

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